Relaciones internacionales
Trump acuerda verse con Xi Jinping en Corea del Sur en octubre y visitar China a principio de 2026
El presidente de EEUU ha anunciado la reunión con su homólogo chino en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
EFE
Washington
El presidente de EEUU Donald Trump, anunció este viernes que ha acordado en una llamada telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, reunirse con él en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en Corea del Sur a final de octubre, y también que visitará China a principios de 2026.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una 'especie de lengua de frío' llega a Andalucía con bajadas de hasta 11 grados en los termómetros y lluvias
- Emvisesa busca comprador para 20 VPO de Cruz del Campo que siguen libres 6 meses después de salir a la venta
- Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
- Avisos este viernes en Andalucía por una masa de aire subtropical con tres provincias afectadas
- El asesinato de una anciana en Las Cabezas da un nuevo giro: dos detenidos nueve meses después del crimen
- Una promotora levantará dos edificios con 186 viviendas en San Jerónimo junto a la Agencia Espacial Española
- Un turista de Nueva York visita Andalucía y no puede creer la belleza de una de sus ciudades: 'Es la más subestimada de España
- Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 18 de septiembre de 2025