Tráfico aéreo
Desalojado el aeropuerto de Dublín "por motivos de seguridad"
Los pasajeros han sido dirigidos a varios puntos de reunión designados siguiendo las instrucciones del personal del aeropuerto
Redacción
La Terminal 2 del Aeropuerto de Dublín ha sido evacuada esta mañana "como medida de seguridad" tras una alerta de seguridad, ha comunicado el aeropuerto irlandés en X, sin explicar por ahora el motivo del desalojo. Los pasajeros han sido dirigidos a varios puntos de reunión designados siguiendo las instrucciones del personal del aeropuerto.
"La seguridad de los pasajeros y del personal es nuestra máxima prioridad. Cualquier persona en el aeropuerto debe seguir al personal hasta los puntos de reunión. Los vuelos podrían verse afectadas temporalmente", explican en el comunicado, pidiendo que se consulte con las aerolíneas para obtener actualizaciones de los vuelos, que podrían verse alterados.
Desde esta madrugada, los aeropuertos de Bruselas, Berlín y Heathrow (Londres) han sufrido retrasos por un ciberataque contra la compañía Collins Aerospace, proveedor de servicios de facturación y embarque.
Las carreteras que se aproximan al aeropuerto también han sido cortadas por parte de la policía nacional irlandesa.
Por otro lado, el aeropuerto ha informado que el ciberataque a la compañía Collins Aerospace, proveedor de servicios de facturación y embarque que ha afectado a varios aeropuertos europeos ha tenido "un impacto menor" en Dublín y Cork.
- Emvisesa busca comprador para 20 VPO de Cruz del Campo que siguen libres 6 meses después de salir a la venta
- Avisos este viernes en Andalucía por una masa de aire subtropical con tres provincias afectadas
- La vaguada cambia en Andalucía, se confirman las lluvias y puede haber tormentas
- Un turista de Nueva York visita Andalucía y no puede creer la belleza de una de sus ciudades: 'Es la más subestimada de España
- La calle 'más pura de toda Sevilla' se encuentra junto al Parlamento Andaluz y lo han hecho los vecinos
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 19 de septiembre de 2025
- Casi 20.000 familias vulnerables andaluzas acumulan varios meses sin las tarjetas monedero para alimentos
- Un abogado usa en Sevilla la imputación de García Ortiz para asegurar que la Fiscalía no es imparcial en un asesinato