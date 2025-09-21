Von der Leyen advierte a Rusia de que la UE defenderá "cada centímetro de su territorio"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió de que la Unión Europea (UE) "defenderá cada centímetro de su territorio" frente a las provocaciones rusas, y llamó a lograr una "mayor autonomía e independencia" en defensa, en una entrevista publicada este domingo por el diario belga 'Le Soir'.

La líder del Ejecutivo comunitario insistió en la necesidad de "un pilar europeo" de defensa mucho más fuerte con vistas a garantizar democracia y prosperidad ante un mundo más hostil, y tras la reciente serie de incursiones de drones y aviones rusos en el espacio aéreo de Polonia, Rumanía y Estonia.

"Estos incidentes, y en concreto el que tuvo lugar en Polonia, son muy significativos. Mientras que la OTAN debe permanecer en el corazón de nuestra defensa colectiva, necesitamos un pilar europeo mucho más fuerte", destacó Von der Leyen, al ser preguntada sobre el despliegue de aviones de países europeos -y sin participación estadounidense- para derribar drones rusos sobre el espacio aéreo polaco.

La presidenta de la CE afirmó que los Veintisiete cuentan ya con un programa para reforzar su "autonomía e independencia" de defensa, el llamado "Horizonte 2030", cuya puesta en marcha se está acelerando con la movilización de hasta 800.000 millones de euros para el sector.

Al ser preguntada sobre si la UE contempla la creación de unas fuerzas armadas propias, Von der Leyen señaló que los Estados miembros "conservarán siempre la responsabilidad de sus propias tropas".

También defendió una disuasión "fuerte y creíble" ante las interferencias de señales GPS en el espacio aéreo europeo en regiones limítrofes con Rusia, que han afectado a numerosos vuelos en zonas como el mar Báltico, entre ellos a un avión en el que viajaba la propia Von der Leyen a comienzos de mes.

"Rusia parece dispuesta a aceptar la posibilidad de que se produzcan en cualquier momento accidentes mortales", dijo la responsable de la CE, quien afirmó que Bruselas se toma "muy en serio" estos incidentes, al igual que "todos los ataques híbridos y ciberataques de Rusia contra la Unión".

Estos ataques, según Von der Leyen, "muestran claramente que las ambiciones de Rusia no se detienen en Ucrania".

Oriente Medio

Preguntada sobre la situación en Oriente Medio, apostó por buscar el equilibrio con una postura europea que permita "lograr una verdadera seguridad para Israel" y al mismo tiempo "garantizar un presente y un futuro seguros para todos los palestinos".

En el mismo sentido, destacó la necesidad de "un acceso ilimitado a toda la ayuda humanitaria" y de "un alto el fuego inmediato", y reiteró que "la solución de dos Estados es la única perspectiva para una paz duradera" en Oriente Medio.