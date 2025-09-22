Los ayuntamientos franceses izan la bandera de Palestina a pesar de las amenazas del ministerio del Interior

Lo habían prometido, a pesar de las amenazas lanzadas por el Ministerio del Interior. El lunes una decena de ayuntamientos franceses han mantenido su propósito y han amanecido con la bandera de Palestina vistiendo sus fachadas.

La bandera negra, blanca, roja y verde ya ondea la mayoría de ayuntamientos de los suburbios parisinos, como Nanterre, Bagneux, Gennevilliers, Ivry-sur-Seine, Corbeil-Essonnes o Saint-Denis. Precisamente, el alcalde de esta última comuna, Mathieu Hanotin, negaba de que se tratase de "un acto militante a largo plazo", sino de un gesto en el día en el que Francia reconocerá el Estado de Palestina frente a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

"Esta noche, el presidente de la República anunciará en la ONU el reconocimiento del Estado de Palestina. Nantes apoya esta decisión histórica de la República Francesa izando, durante este día, la bandera palestina", escribió este lunes la alcaldesa socialista de Nantes, Johanna Rolland, a través de su perfil de X .

Como Nantes, Saint-Denis y Lille también siguieron las instrucciones del líder socialista Olivier Faure, quien animó a sus ediles a colgar la bandera. Aunque otros, como el alcalde de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, pretenden también izar la de Israel, como muestra de la voluntad de llegar a un acuerdo de paz.

Un gesto que lideró el domingo por la noche el ayuntamiento de París. A las 21h, la Torre Eiffel se apagó y mostró ambas banderas con una paloma blanca de la Paz.

21 ayuntamientos se suman a la iniciativa

A las 9.00 horas del lunes, el Ministerio del Interior identificó a 21 ayuntamientos, de los 34.875 municipios, que habían participado en esta iniciativa a pesar de la prohibición.

El ministro saliente, Bruno Retailleau, había ordenado a los prefectos a finales de la semana que prohibieran el despliegue de la bandera palestina en nombre de los principios de "neutralidad del servicio público" y evitar la injerencia en la política exterior francesa, competencia exclusiva del Estado. Retailleau les amenazó con una sanción administrativa en caso de llevar a cabo esta acción.

Un gesto que no ha sentado nada bien entre las filas de la posición. El socialista Olivier Faure denunció la "indecencia" de Bruno Retailleau. "Lamento que el ministro no haya encontrado otra opción que intentar condenar a los alcaldes que cumplen con su deber de solidaridad; es una forma de indecencia demencial", lamentó el secretario nacional del Partido Socialista en una visita este lunes al ayuntamiento de Saint-Denis. "¿Cómo podemos decir hoy que esto es un acto reprensible si no condenamos lo que está sucediendo en Gaza?", criticó, y señaló las contradicciones del ministro.

Críticas a la colonización

No solo la política se divide sobre el conflicto entre Israel y Palestina, también lo hace una población francesa históricamente polarizada. Este lunes, la asociación Solidaridad Francia-Palestina presentó una denuncia contra ciudadanos franco-israelíes, acusados de complicidad en crímenes de guerra y lesa humanidad por participar, y por apoyar la colonización en los territorios ocupados por Israel, según informó la abogado de la asociación, Sarah Sameur.

La denuncia ante la Fiscalía Nacional Antiterrorista de París, competente en materia de crímenes de lesa humanidad, identifica a un total de "seis personas" que podrían ser procesadas, explicó Sameur. Esta querella se dirige específicamente contra dos colonos franco-israelíes y sus organizaciones, afines a la extrema derecha israelí. La asociación espera que, mediante este proceso, la justicia pueda abrir un frente legal en Francia contra la colonización israelí de los territorios palestinos, condenada por la ONU.

Mientras tanto, desde el otro lado, el embajador de Israel en Francia, Joshua Zarka, lamentó que el presidente Emmanuel Macron esté dando la espalda a los israelíes al reconocer el Estado de Palestina. "Es un día difícil porque siento que el presidente francés nos está dando la espalda (...) Es una decisión que complica mucho más la posibilidad de avanzar en la paz entre nosotros", declaró en una entrevista para BFMTV.

A las críticas sobre el reconocimiento de Francia del Estado de Palestina, se suma una carta abierta publicada en Le Figaro y firmada por una veintena de personalidades francesas, entre ellas Philippe Torreton, Joann Sfar, Arthur o Charlotte Gainsbourg, en la que piden al presidente que antes de firmar el reconocimiento ponga condiciones, como la "liberación de los rehenes" y "la eliminación de Hamás".

