Jornada reivindicativa
Miles de italianos protestan por Gaza en una huelga general en 80 ciudades
En Italia, "se siente con fuerza la necesidad de protestar contra el genocidio en curso en Gaza", ha explicado el sindicato USB
Miles de italianos saldrán el lunes a la calle para manifestarse en 80 ciudades de Italia por la guerra que mantiene Israel contra la población palestina en Gaza, en la que se prevé como una de las mayores movilizaciones en el país desde que inició la cruenta represalia israelí por los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre de 2023.
La huelga general, convocada por un grupo de sindicatos italianos más escorados a la izquierda, tendrá una duración de 24 horas y se prevé que provoque incidencias especialmente en los sectores del transporte, la educación y la sanidad. Además, los estibadores, uno de los gremios últimamente más activos en su protesta por la presencia en los puertos italianos de buques que transportan armas a Israel, también han anunciado el bloqueo de los puertos de Génova, Piombino, Livorno, Trieste, Ravenna y Ancona. Pero pararán también escuelas, fábricas, museos y universidades.
En Italia "se siente con fuerza la necesidad de protestar contra el genocidio en curso en Gaza, contra las complicidades del Gobierno [de la primera ministra, Giorgia] Meloni con el Estado de Israel, para detener la guerra y la carrera armamentista", ha explicado el sindicato USB en una nota escrita. Además, otro de los objetivos de la protesta es manifestar solidaridad con la flotilla Global Sumud Flotilla, que zarpó el pasado viernes de España, Italia y el Magreb, para llevar ayuda alimentaria a Gaza.
El paro se enmarca en una ola de protestas en Italia por la situación en Gaza que ha subido de intensidad en la última semana. De hecho, tan solo el pasado viernes, diversas ciudades italianas -entre ellas, Roma, Milán y Catania, en Sicilia- fueron escenario de marchas para denunciar "el genocidio" de Israel en Gaza, en una movilización convocada por el mayor sindicato italiano, la CGIL.
- La irrelevancia de Podemos: por qué en Andalucía da igual lo que digan Pablo Iglesias e Irene Montero
- La firma australiana que quiere abrir una mina en Jaén iniciará las perforaciones cuando acabe el riesgo de incendio
- Así es la avenida de Miraflores, donde la memoria de la Fábrica de Vidrio será el nuevo motor vecinal
- El transporte público de Tussam será gratuito este lunes: no hará falta pagar en el tranvía y en estos autobuses
- El Ayuntamiento te lleva a ver a Bertín Osborne: los distritos invitan a los barrios a ir al programa de Canal Sur
- Sevilla tiene su propia isla: así es el desconocido lugar a diez minutos de la capital que cambió el mapa del Guadalquivir
- Un turista de Nueva York visita Andalucía y no puede creer la belleza de una de sus ciudades: 'Es la más subestimada de España
- Un turista de Bilbao visita las playas de Cádiz y no se puede creer lo que encuentra: 'No se pueden decir palabrotas