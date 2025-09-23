Guerra en el Este de Europa
Muere un español en Ucrania por el ataque de un dron ruso mientras rescataba heridos
Juan Luis Amador Matías, español natural de Villapalacios, en Albacete, ayudaba a la recuperación de heridos
Redacción
Juan Luis Amador Matías, español natural de Villapalacios, en Albacete, murió el pasado sábado en un ataque con un dron en Ucrania lanzado por Rusia, ha confirmado a RTVE el teniente alcalde de la localidad. La muerte se produjo el sábado, cuando el albaceteño participaba con el Ejército ucraniano en labores de "recuperación de heridos".
Según apuntan distintos medios, falleció por disparos de un dron ruso.
El líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, afirma que han recibido "con profunda tristeza la noticia del fallecimiento" de Amador Matías "mientras rescataba heridos en Ucrania". "Gracias por tu entrega y tu labor ejemplar como militar, siempre al servicio de los demás. Todo mi cariño a su familia y allegados", añade en un mensaje en redes.
- El 100% del garbanzo nacional que vende Mercadona procede de campos andaluces
- La firma australiana que quiere abrir una mina en Jaén iniciará las perforaciones cuando acabe el riesgo de incendio
- Así es la avenida de Miraflores, donde la memoria de la Fábrica de Vidrio será el nuevo motor vecinal
- 1.600 personas se presentarán a las oposiciones a conductor de Tussam para optar a la bolsa de 350 vacantes
- Fin al “fresco” en Andalucía, llega el Veranillo de San Miguel con hasta 34 grados en estas provincias
- La irrelevancia de Podemos: por qué en Andalucía da igual lo que digan Pablo Iglesias e Irene Montero
- Del tranvibús en Campana a la mediana de Torneo: inicio de semana en Sevilla marcado por nuevos cortes de tráfico
- Grupo Fonsán, la compañía sevillana que recupera muelles, rehabilita iglesias y ahora se lanza a por las villas de lujo