La Flotilla Sumud denuncia "al menos 13 explosiones" y cortes de las comunicaciones en su travesía

La organización denunció en un mensaje de su cuenta oficial de Telegram que las denotaciones se escucharon "en y alrededor de varios barcos"

Flotilla Sumud denuncia &quot;al menos 13 explosiones&quot; y cortes de comunicación en su travesía

Flotilla Sumud denuncia "al menos 13 explosiones" y cortes de comunicación en su travesía

EFE

Argel

La Flotilla Global Sumud -iniciativa humanitaria con el fin de romper el bloqueo israelí de Gaza- informó este martes de "al menos 13 explosiones" y vuelo de "drones no identificados", además de "interferencias en las comunicaciones" en su travesía hacia la franja palestina en el Mediterráneo.

La organización denunció en un mensaje de su cuenta oficial de Telegram -que ha ido actualizando información durante este miércoles- que las explosiones se escucharon "en y alrededor de varios barcos de la Flotilla", además de reportar que múltiples tripulantes vieron "objetos que fueron lanzados sobre al menos diez barcos desde drones o aeronaves, provocando daños".

La Flotilla internacional había informado previamente del sobrevuelo de "más de 15 drones" a baja altitud sobre el barco Alma, la misma embarcación que fue "atacada" durante su escala en Túnez y que las autoridades tunecinas consideraron una "acción predeterminada".

"No se han reportado víctimas. El alcance de los daños será completamente evaluado a la luz del día", agregó el comunicado.

La Flotilla internacional dijo que se trata de "operaciones psicológicas" para frenar su navegación y afirmó que la presencia de drones tienen la intención de "intimidar y potencialmente recabar inteligencia para Israel".

La misión marítima condenó estos días los "intentos" israelíes por "criminalizarla" después de que Israel afirmara que se trata de una "iniciativa yihadista" apoyada por el grupo islamista Hamás.

El Ministerio de Exteriores de Israel advirtió este martes que la flotilla debe atracar en puertos israelíes para transferir la ayuda humanitaria que transporta, en lugar de hacerlo directamente a la franja palestina.

La misión rechazó cualquier acusación e insistió en que la flotilla reivindica su "derecho a entregar ayuda, proteger a los voluntarios y desafiar el asedio" con su misión, que calificó de "transparente y no violenta".

La Flotilla está integrada por 51 barcos, según la página de rastreo de la flotilla, incluidos los seis atracos en Grecia que esperan unirse a las delegaciones que salieron de España, Túnez e Italia para perseguir todos juntos su travesía hacia Gaza.

La oposición centra en Montero la sesión de control en el Congreso por la ausencia de Sánchez

Andalucía afronta su séptimo plan de rebajas fiscales y suma ya un impacto de 1.000 millones para hogares y empresas

Musiquedando, el gran festival de Alcalá del Río reúne a un centenar de músicos en su segunda edición

Tussam reorganizará sus líneas con la entrada del tranvibús y la nueva ruta entre Sevilla Este y el Virgen del Rocío

China compensa la caída de las ventas de productos andaluces en Estados Unidos por los aranceles

Los médicos andaluces lideran una huelga nacional el 3 de octubre contra las condiciones laborales que propone Sanidad

Vídeo | Nerea Berraondo sobre su papel de Lemede

Vídeo | Nerea Berraondo sobre su reciente maternidad

