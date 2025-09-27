EEUU revoca el visado a Gustavo Petro por instar a los soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

"Llego a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a EEUU. No me importa porque no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo". El presidente Gustavo Petro respondió a la decisión del Departamento de Estado de revocar su visa en virtud de las posiciones asumidas en Nueva York en favor de los derechos del pueblo palestino. "La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el derecho humano de vivir en el planeta. Soy libre y todo ser humano debe ser libre en la tierra", comentó también Petro a través de X.

Las posiciones asumidas en la Asamblea General de la ONU, donde pidió una investigación penal que incluya a Donald Trump por el hundimiento de cuatro presuntas narcos lanchas en el Caribe sur, y su presencia en una manifestación en las calles neoyorquinas con un altavoz, tuvieron la respuesta de Marco Rubio.

"Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia", señala el comunicado del Departamento de Estado, y calificó esas acciones de "imprudentes e incendiarias". Durante su discurso en la Asamblea General, Petro volvió a calificar la política de Israel de "genocidio".

Rubio dio a conocer la novedad cuando Petro emprendía su vuelo de regreso. "Al único que tenían que quitarle la visa era a (Benjamín) Netanyahu", dijo en su nombre el ministro del Interior, Armando Benedetti.

En el marco de su alocución en la ONU, el mandatario colombiano había instado además crear "fuerza armada para defender la vida del pueblo palestino" en Gaza . La propuesta, amparada en la figura de la ONU conocida como 'Uniting for Peace', debe ser respaldada por dos tercios de los Estados miembros en la Asamblea General para poder desarrollar una acción militar coordinada a nivel internacional. "Las naciones que voten a favor de esta resolución tendrán la responsabilidad de configurar con sus ejércitos esta gran unidad, pionera en el mundo, para hacer valer las órdenes de la justicia internacional", añadió en su momento el presidente colombiano.

Crecientes roces

Las tensiones entre Bogotá y Washington se incrementaron durante las últimas semanas por el tema del hundimiento de las embarcaciones y la decisión norteamericana de "descertificar" a Colombia por una supuesta contribución menguante en la lucha contra el narcotráfico. El retiro de ese aval fue respondido con vehemencia por Petro tanto en Bogotá como en la ONU. "En Colombia se ha incautado la más alta cantidad de cocaína en toda la historia del mundo, lo hizo este Gobierno y me descertifican", se quejó ante el auditorio.

De acuerdo con el propio Petro, esa medida no hace más que ratificar su carácter político."No descertificaron a (Iván) Duque, quien tenía un financiador narcotraficante en su campaña (presidencial) y sí a Petro porque dice cosas y verdades". La quita del certificado de eficiencia en la lucha contra el flagelo no significa que Washington retire toda su ayuda económica pero anunció que mantendrá la asistencia sobre la base de estrictas condiciones de cumplimiento obligatorio.