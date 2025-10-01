Alemania
Cierran el Oktoberfest por "una amenaza verificada" tras una explosión intencionada con un muerto en una vivienda de Múnich
La alerta está relacionada con el incendio y detonaciones de una vivienda unifamiliar en la capital bávara
El Oktoberfest de Múnich quedó este miércoles cerrado por "una alerta de explosivos verificada", según informó el alcalde de la capital bávar, Dieter Reiter. La alarma sobre la Oktoberfest, la más multitudinaria fiesta de la cerveza del mundo, se activó a primera hora de la mañana, a raíz de las explosiones e incendio registrados en una vivienda unifamiliar del distrito norte de Múnich. En sus inmediaciones se encontró a un hombre malherido, quien poco después murió. Otra persona está desaparecida, según fuentes policiales.
El alcalde muniqués explicó que el recinto de la fiesta de la cerverza estará cerrado al menos hasta las 17.00 horas de la tarde, mientras se aclara la situación, para no correr riesgos. Medios muniqueses afirman que se ha encontrado un escrito que contenía una amenaza de bomba.
La Oktoberfest abrió el pasado 20 de septiembre con la perspectiva, como todos los años, de recibir a millones de visitantes de todo el mundo. El pasado fin de semana tuvo que cerrarse ya el recinto durante horas, desbordado en sus capacidades de aforo.
Fuentes policiales informaron de que al menos una persona había muerto en lo que atribuyeron a un ‘drama familiar’. Supuestamente el fallecido es el propio agresor, quien colocó e hizo detonar artefactos en la vivienda. Según el sensacionalista diario ‘Bild’, se trata de la casa de sus padres. Las detonaciones se produjeron entre las cuatro y las cinco de la mañana. Testigos presenciales hablan de disparos, además de las explosiones. Junto a la casa había una furgoneta absolutamente calcinada y otros dos vehículos asimismo quemados. La policía desplegó un fuerte operativo en la zona, incluidos helicópteros y equipos de artificieros, mientras se evacuaban otras viviendas de los alrededores.
De acuerdo con medios locales el presunto agresor vivía en ese domicilio y su cuerpo fue hallado junto a un lago cercano.
