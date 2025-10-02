La zona de exclusión marítima de Israel: una medida que desafía la legalidad internacional

A lo largo de los últimos dos años, la legalidad de las acciones de Israel ha sido puesta en duda en múltiples ocasiones por actores de todo tipo. Ahora, la interceptación de decenas de buques de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales ha vuelto a traer a la palestra estas acusaciones. El abordaje de al menos los primeros barcos tuvo lugar en una zona sensible, porque se trata de aguas internacionales, pero Israel ha declarado esta área de 120 millas náuticas de forma unilateral como zona de exclusión de navegación. Pero, en realidad, las aguas territoriales de Israel equivalen a solo 12 millas náuticas, extensibles a 24, por lo que el ataque en esta área viola la legalidad internacional.

El activista Craig Murray, exjefe de la Sección Marítima del ministerio de Asuntos Exteriores británico y de la Commonwealth y jefe suplente de la delegación del Reino Unido ante la Comisión Preparatoria de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ha explicado las razones por las que “el ataque israelí a la flotilla es claramente ilegal”. “La flotilla se encuentra en alta mar y no en el mar territorial de 12 millas de Israel, [por lo que] Israel no tiene jurisdicción”, expone en su cuenta de ‘X’. “El bloqueo marítimo israelí lleva 17 años en vigor y forma parte intrínseca de la ocupación a largo plazo, considerada ilegal en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia” de julio del año pasado, añade.

“Por lo tanto, no se trata de una medida a corto plazo en tiempos de conflicto armado, como se especifica en el manual de San Remo”, señala Murray, en referencia al Manual de San Remo sobre Derecho Internacional Aplicable a los Conflictos Armados en el Mar. Este documento, adoptado en 1994, prohíbe los bloqueos que causan hambruna o sufrimiento desproporcionado y prohíbe atacar a misiones humanitarias neutrales. “En cualquier caso, las reglas de San Remo establecen explícitamente que los suministros humanitarios no pueden ser bloqueados”, insiste. “La Comisión de Investigación de la ONU ya ha determinado que Israel está cometiendo genocidio; el bloqueo forma parte, sin duda, de la maquinaria de dicho genocidio”, concluye.

Ley en alta mar

La interceptación de la mayoría de los buques de la flotilla tuvo lugar en alta mar o en aguas internacionales, que se rigen por unas normas específicas. Mientras que en las 12 millas náuticas (unos 22 kilómetros) desde su costa, los Estados cuentan con plena soberanía, al igual que sobre su territorio, en sus zonas económicas exclusivas, desplegadas en las siguientes 200 millas náuticas (370 kilómetros) no es lo mismo. Allí, los países pueden regular actividades como la pesca, la minería, la perforación y otros proyectos energéticos, al tiempo que permiten a otros países la libertad de navegación. Sin embargo, en alta mar, la ley que impera se rige por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

Esta estipula que todos los Estados pueden disfrutar de la libertad de movimiento de buques en alta mar. Todos ellos, a excepción de los que realizan piratería y otras actividades no autorizadas, están sujetos a la jurisdicción de la bandera que enarbolan. Por lo tanto, un ataque contra estos barcos es un ataque contra el país cuya bandera les ampara y es su sistema judicial el encargado de perseguir en lso tribunales a quienes aborden los barcos y los posean de forma ilegal y secuestren a su tripulación.

Instrumentos jurídicos

Ya el año pasado, en medio del auge de iniciativas de misiones navales que buscaban entregar ayuda humanitaria a Gaza, los expertos de Naciones Unidas se pronunciaron: “la Flotilla de la Libertad tiene derecho a pasar libremente en aguas internacionales, e Israel no debe interferir con su libertad de navegación, reconocida desde hace mucho tiempo por el derecho internacional”. Hasta el ataque de esta madrugada, la Global Sumud Flotilla había navegado por aguas internacionales con destino a aguas territoriales palestinas, donde cuenta con el derecho legal de navegar y entregar ayuda humanitaria.

Otros de los instrumentos jurídicos internacionales que amparan la misión de la flotilla son las resoluciones 2720 y 2728 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exigen el acceso humanitario sin trabas y la eliminación de todas las barreras a la entrega de ayuda. También el Cuarto Convenio de Ginebra impone la obligación de permitir el libre paso de la ayuda humanitaria y prohíbe la interferencia con las operaciones de socorro y los ataques contra la infraestructura civil. A su vez, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tipifica como delito el hacer morir de hambre a civiles como método de guerra y la obstrucción deliberada de la ayuda humanitaria.

Suscríbete para seguir leyendo