Trump ve a Hamás “listo para una paz duradera" y dice que “Israel debe detener inmediatamente el bombardeo de Gaza”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado la bienvenida al comunicado de Hamás aceptando su plan de paz de 20 puntos y pidiendo negociar. En un mensaje en Truth Social, el mandatario estadounidense se ha mostrado convencido de que el grupo está "listo para una paz duradera" y ha escrito que “Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza".

Hora y media después, el presidente ha colgado otro mensaje en redes sociales con un vídeo grabado en el Despacho Oval, donde ha mostrado su agradecimiento a varios países árabes que, ha dicho, le han "ayudado". Ha mencionado concretamente a Qatar, Arabia Saudí, Egipto y Jordania y ha hablado de "muchos otros". No ha mencionado ni a Israel ni a Binyamín Netanyahu, que tras la reunión bilateral en la Casa Blanca el lunes, cuando Trump presentó el plan de 20 puntos, dio públicamente respaldo a esa propuesta.

Notas de cautela

El tono de celebración de Trump que emana del vídeo está salpicado por notas de cautela no siempre habituales en el lenguaje grandilocuente de un líder que se atribuye haber puesto fin a siete guerras y que busca el premio Nobel de la Paz. En el vídeo grabado tras la Resolute Desk el republicano ha hablado de "un gran día" pero justo a continuación ha dicho: "Veremos cómo acaba todo: Necesitamos dejar todo bien atado".

"Puede que sea un día sin precedentes", ha añadido poco después en esa intervención, de poco más de un minuto de duración. "Todo el mundo estaba unido en querer ver esto acabar y ver la paz en Oriente Próximo, y estamos muy cerca de conseguirlo", ha concluido. "Todo el mundo será tratado con justicia".

Del ultimátum a Hamás a la petición a Israel

Este mismo viernes Trump había lanzado a Hamás un ultimátum en el que daba al grupo hasta el domingo a las seis de la tarde en Washington (la una de la madrugada del lunes en Gaza e Israel) para responder a su plan de paz de 20 puntos. En cuanto se ha conocido el comunicado de Hamás aceptando la liberación de rehenes y pidiendo negociar otras partes del plan, el presidente de EEUU ha colgado una versión en inglés del comunicado de Hamás.

Luego ha escrito el mensaje urgiendo a Israel de detener los ataques en Gaza, un requisito que ha argumentado diciendo que es necesario para "poder sacar a los rehenes rápidamente y con seguridad. Ahora mismo es demasiado peligroso hacerlo”, ha continuado en el texto, asegurando que ya están en marcha “conversaciones” para ultimar “los detalles”.

“Esto no trata sobre Gaza, es sobre una paz largamente buscada en Oriente Próximo”, había escrito el presidente estadounidense.

