Netanyahu manda un equipo negociador a El Cairo, mientras continúan los bombardeos en Gaza

En los despachos de Washington y Jerusalén, hay una verdad sobre Gaza. Pero, en el diezmado enclave palestino, está la verdadera. Esta madrugada de sábado el gobierno de Israel ha anunciado que se preparan para implementar “inmediatamente” la primera fase del plan para poner fin a la guerra en Gaza del presidente estadounidense Donald Trump “para la liberación de todos los rehenes a la luz de la respuesta de Hamás”. También el mandatario republicano ha confirmado que los ataques israelíes sobre Gaza se han detenido. Sin embargo, los palestinos denuncian que esto es mentira, y que el Ejército israelí ha matado desde esta madrugada a 57 personas. “Los bombardeos no han cesado y los aviones de guerra siguen en los cielos de Gaza”, afirma Reem, desde Deir el Balah, en el centro de la Franja, a este diario.

Por su parte, el primer ministro Binyamín Netanyahu se ha pronunciado casi 24 horas después del anuncio de Hamás. Israel está "a punto de lograr un gran logro", ha afirmado en una declaración en video. "Aún no es definitivo, estamos trabajando arduamente en ello", ha añadido. También ha anunciado que espera que durante la próxima festividad judía de Sucot, entre el próximo lunes y el siguiente, pueda anunciar que todos los rehenes han sido devueltos en un solo tramo, “mientras el Ejército permanece en lo profundo de Gaza”, yendo a la contra de lo establecido en el plan de Trump. A su vez, Netanyahu le ha dicho al equipo negociador de Israel, liderado por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, que se dirigiera a El Cairo para concretar los "detalles técnicos" de la liberación de los rehenes. "Nuestra intención, y la intención de nuestros amigos estadounidenses, es limitar las negociaciones a cuestión de días", ha subrayado.

La violencia continúa

“No es cierto que los aviones hayan dejado de volar sobre Gaza; hay muchos ataques en el norte de la Franja, el ejército no se ha retirado y hay mártires [víctimas mortales]”, subraya Reem desde una zona donde, por el momento, no hay ataques, pero sí se oye constantemente el zumbido de los drones israelíes sobre sus cabezas. Para demostrarlo, acompaña sus mensajes con notas de voz en las que se puede escuchar claramente el incesante sonido. “La ocupación sigue cometiendo masacres contra nosotros, no hay forma de detener nada”, denuncia Reem, originaria del norte de Gaza. “Estoy en contacto con amigos que siguen en el norte, y allí continúan los bombardeos y siguen ocurriendo masacres”, añade.

Ante la prohibición de la prensa internacional al enclave por parte de las autoridades israelíes y los asesinatos sistemáticos de los periodistas palestinos, la población civil palestina se ha convertido en informadora desde primera línea del conflicto. Fuentes médicas han confirmado al medio qatarí Al Jazeera que los ataques israelíes han matado a 57 personas, incluidas 40 en Ciudad de Gaza. Durante la noche, altos mandos del Ejército israelí se han reunido y han informado que, siguiendo instrucciones del Ejecutivo, han pasado a realizar exclusivamente operaciones defensivas en la Franja, deteniendo la operación para tomar el control de Ciudad de Gaza. La Defensa Civil Palestina ha informado de un ataque que ha matado a 17 palestinos en el barrio de Tuffah de esta urbe. Entre las víctimas mortales, hay siete niños. El Ejército israelí ha confirmado este ataque, afirmando que el objetivo era un operativo de Hamás, sin aportar pruebas que lo demuestren.

Dos niños más han muerto esta noche en un ataque con un dron contra una tienda de campaña en al Mawasi, al sur de Gaza, convirtiéndose en las primeras víctimas confirmadas en Gaza desde que Trump ordenó a Israel detener “inmediatamente” sus bombardeos después de que Hamás respondiera positivamente al plan de paz. “Ha sido una noche muy violenta, durante la cual el [ejército israelí] ha llevado a cabo decenas de ataques aéreos y bombardeos de artillería sobre Ciudad de Gaza y otras áreas de la Franja, a pesar del llamado del presidente Trump para detener los bombardeos”, ha denunciado el portavoz de la defensa civil, Mahmud Bassal, a la agencia de noticias AFP. Este sábado la cifra de víctimas mortales ha superado las 67.000 personas desde el 7 de octubre de 2023.

Respuesta de Israel

Trump ha publicado en Truth Social que aprecia la suspensión temporal de los bombardeos de Israel en Gaza, que los palestinos niegan, y ha instado a Hamás a "actuar rápidamente, o de lo contrario todas las apuestas se cancelarán". Los equipos negociadores de Israel y Hamás se preparan para las conversaciones, que podrían empezar este mismo domingo en El Cairo. Horas después, ha confirmado en su plataforma que Israel ha aceptado una línea de retirada inicial en Gaza, que ha sido mostrada a Hamás. "Cuando Hamás lo confirme, el alto el fuego entrará en vigor INMEDIATAMENTE, comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros, y crearemos las condiciones para la siguiente fase de retirada"; ha escrito. Esto implicaría que Israel controlaría el 70% del territorio de Gaza.

El enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, está viajando a Egipto. Un funcionario político ha declarado al medio israelí Haaretz el sábado que Tel Aviv considera el plan de Trump como una propuesta de varias etapas, y la primera etapa del acuerdo se implementará independientemente de las siguientes. "Hay un acuerdo sobre la liberación de los rehenes, los demás temas se discutirán más adelante", ha señalado. Al ser preguntado sobre si el Ejército israelí podría reanudar los combates si Hamás se niega a desarmarse, la fuente afirmó que Israel se mantendrá fiel a los principios que ha establecido.

La Yihad Islámica Palestina, un grupo con presencia en Gaza y que retiene aún a algunos cautivos israelíes, ha confirmado que la declaración de Hamás también expresa la posición de otros grupos palestinos. La organización “participó responsablemente en las consultas que llevaron a esta decisión”, han afirmado en un breve comunicado en Telegram. A parte de aceptar la liberación de todos los rehenes, Hamás y las demás facciones palestinas han expresado su deseo de llevar a cabo negociaciones sobre los detalles del plan para tener voz y voto en el futuro del territorio palestino.

Incógnitas por resolver

Sin embargo, hay muchas incógnitas aún por resolver sobre los detalles prácticos del plan. Se desconoce cómo se les dará a los milicianos de Hamás y de las demás facciones libertad de movimiento para llegar a los cautivos y a sus cuerpos, y también donde serán liberados. Algunas de ellas se empiezan a desvelar. Tampoco está claro quiénes serán liberados de las cárceles israelíes a cambio de cautivos. El medio israelí Haaretz ha anunciado esta mañana que Israel se está preparando para la posibilidad de que las negociaciones empiecen pronto, y que los equipos negociadores podrían viajar en los próximos días para la reanudación de las conversaciones. Mientras, los funcionarios de defensa han comenzado a examinar qué prisioneros palestinos podrían incluirse en la lista de presos que Israel aceptará liberar como parte del acuerdo.

“Nos encontramos en días decisivos para un acuerdo; días que determinarán cuándo los rehenes vivos regresarán para su rehabilitación y los fallecidos para un entierro digno”, ha señalado el Foro de Familias de los Rehenes y Desaparecidos en un comunicado. “Este es el momento en que todo Israel debe unirse y exigir con firmeza: hacer todo lo posible para que nuestros hermanos y hermanas regresen a casa”, ha añadido. La sociedad israelí ha vuelto a salir en masa a las calles de Tel Aviv para dar apoyo al plan de Trump. También los familiares de los rehenes han instado al pueblo israelí a evitar que los socios ultraderechistas de Netanyahu hagan colapsar el acuerdo, como llevan meses intentando, al ser partidarios de la ocupación de Gaza.

Está previsto que este sábado el primer ministro israelí se reúna con sus socios de Gobierno, los colonos radicales Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir. "No se les debe permitir que torpedeen el acuerdo", ha dicho el líder de la oposición, Yair Lapid. "Una mayoría absoluta en la Knéset y una mayoría absoluta del pueblo israelí apoyan el acuerdo de Trump", ha añadido. Smotrich ha denunciado que la supuesta decisión de Netanyahu de detener la operación en la ciudad de Gaza y llevar a cabo conversaciones era un "grave error" y una "receta segura para la pérdida de tiempo por parte de Hamás y la creciente erosión de la posición israelí". A su vez, Ben Gvir ha amenazado al primer ministro con la dimisión de su partido "si, después de la liberación de todos los rehenes, la organización terrorista Hamás sigue existiendo". "No seremos parte de una derrota nacional que será una vergüenza para la historia y que se convertirá en una bomba de tiempo para la próxima masacre", ha declarado.