El 'trumpista' Babis se impone en la elecciones checas y agranda el bloque ultra del este europeo

El magnate Andrej Babis, de 71 años, admirador de Donald Trump y del ultranacionalista húngaro Viktor Orbán, ha ganado las elecciones parlamentarias de la República Checa. La alianza centrista-liberal del hasta ahora primer ministro, Petr Fiala, sucumbió al ímpetu de Babis, quien aspira a recuperar la jefatura del gobierno tras una legislatura en la oposición. Necesitará socios para lograrlo, lo que implica negociaciones a varias bandas.

Escrutados el 98 % de los votos, la 'Acción de Ciudadanos Descontentos' (ANO) de Babis rozó el 35 % de los votos. La alianza centrista-liberal de Fiala 'Spolu' quedó en un 23 %. En tercera posición se situó el Partido de los Alcaldes, socio de Fiala, con un 11 %, seguido de los Piratas y la ultraderecha prorrusa del SPD, potencial aliado de Babis. Cierra la tarta del reparto de escaños el antisistema partido Motoristé (Motoristas). A falta del recuento final, y en medio de la euforia de sus seguidores, Babis avanzó que negociará con el SPD y con Motoristé en busca de la necesaria mayoría.

La victoria de Babis refuerza el eje prorruso del húngaro Orbán, el máximo aliado en la UE de Vladímir Putin, junto con el primer ministro eslovaco Robert Fico. Si la República Checa fue, con Fiala como jefe de gobierno, un gran contribuyente a la ayuda militar y al suministro de munición a Kiev, con Babis en el poder se pronostica un giro radical en detrimento de Ucrania.

Los comicios legislativos, con ocho millones de electores convocados para una votación que se abrió el viernes a las 14.00 y se cerró el sábado a esa misma hora, estaban planteados como una confrontación entre el centrismo de Fiala y el populismo de Babis. El líder del ANO aspiraba a recuperar el puesto de jefe de gobierno que ocupó entre 2017 y 2021. Los sondeos apuntaban desde hacia semanas a una victoria amplia de Babis, con diez puntos o más sobre Fiala.

Reforzamiento para el frente prorruso de Orbán

La victoria de Babis sacude el tablero parlamentario checo y refuerza a escala del bloque comunitario a los ‘Patriotas para Europa’, el grupo de la Eurocámara impulsado por Orbán, en confrontación persistente contra Bruselas. Ahí están integradas formaciones ultras pujantes, como el FPÖ del austríaco Herbert Kickl y el PVV del neerlandés Geert Wilders, la RN de la francesa Marine Le Pen y el VOX del español Santiago Abascal. Algunos de estos partidos son primera fuerza en su país, aunque están fuera del gobierno nacional, como es el caso de Kickl en Austria. Otros han liderado un ejecutivo, como la ultraderecha ede Países Bajos, pero a costa de que Wilders renunciara a tener un puesto en el gobierno. Wilders tiene de nuevo opciones a la victoria con las elecciones anticipadas neerlandesas que tendrán lugar a final de mes.

Un reforzamiento del frente prorruso complicará previsiblemente las cosas al primer ministro polaco, europeísta Donald Tusk. Su coalición en Varsovia está muy debilitada por disensos internos y por la presión del presidente, el ultraconservador Karol Nawrocki, que bloquea sistemáticamente sus reformas. Polonia integra, junto con Hungría y Eslovaquia, el llamado Grupo de Visegrado. Hasta ahora, no había una línea clara hacia Rusia, ya que Varsovia y Praga 'compensaban' la dirección marcada por Orbán. Un decantamiento checo tendrá efectos inmediatos en ese grupo, clave para el conjunto del este europeo.

El ANO no era identificable como prorruso en el momento de su fundación, en 2011. Babis lo creó como alternativa a los partidos establecidos e ingresó en el grupo de los liberales europeos. Ya como primer ministro, entre 2017 y 2021, Babis se movió entre los populismos euroescépticos. Tras unirse a los ‘Patriotas’, ha asumido como propias las consignas de Orbán contra el apoyo a Ucrania y por el bloqueo al Pacto Migratorio de Bruselas.

El contrapeso presidencial

El rival de Babis en estos comicios no era solo Fiala, cuyo gobierno estaba muy debilitado por el descontento ante los estragos de la inflación, la precariedad o las dificultades de acceso a la vivienda. En paralelo a la confrontación entre los candidatos, reapareció la rivalidad entre Babis y el presidente del país, Petr Pavel. Ambos lucharon por la presidencia en 2023. Ganó los comicios Pavel. El jefe del Estado, exmilitar de la OTAN, ha intervenido en la recta final de la campaña pidiendo la movilización ciudadana. La participación se situó en el 69 %, un nivel medio en ese país.

Se partía de la base de que lo único que podía frenar a Babis era una alta participación, teóricamente favorecedora de Fiala. Aparentemente, los procesos abiertos contra Babis por fraude, irregularidades con los fondos europeos o conflicto de intereses relacionados con su empresa, el conglomerado agroindustrial Agrofert, no han hecho mella entre el electorado.