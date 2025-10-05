Dolors Montserrat: "Hay que trabajar diplomáticamente por la paz en Gaza, no hacer 'performance'"

Hace seis meses, Dolors Montserrat (Sant Sadurní d'Anoia, 1973) hizo historia al convertirse en la primera mujer en ser secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE). En un momento crítico para Europa, marcado por la guerra en Ucrania y la masacre en Gaza, la creciente polarización política y la redefinición de las relaciones con Estados Unidos por los aranceles impuestos por Donald Trump a la UE, la 'número dos' de Manfred Weber reivindica en esta entrevista con El Periódico la diplomacia, los valores europeos y el diálogo permanente con el país norteamericano, el socio "prioritario" para el futuro de Europa.

Varios españoles han sido detenidos como miembros de la Flotilla rumbo a Gaza. ¿Qué opina de su misión y de la actuación de Israel?

Lo más importante es que estamos en un momento de proceso de paz y que Europa lo está apoyando. Se viven unos momentos muy complicados y todo pende de un hilo, por lo tanto, no podemos hacer 'performances'. Hay que trabajar diplomáticamente para que la paz llegue de verdad, por todas las víctimas israelíes y por todas las víctimas de Gaza.

¿Usted considera que lo que sucede en Gaza es un genocidio?

Quien tiene que decidir si es un genocidio o no, no es el Parlamento Europeo, sino el Tribunal Penal Internacional. ¿El Gobierno israelí ha hecho una masacre? Sí, lo hemos visto con nuestros propios ojos.

Hay varios barones autonómicos del PP, como Alfonso Rueda y Juanma Moreno Bonilla, que han hablado de genocidio.

Yo soy eurodiputada y secretaria general del PPE, y me baso en las resoluciones que hemos aprobado en el Parlamento Europeo. Aprobamos una resolución, el PPE y también el partido socialista, a favor de la paz, de los dos estados, del retorno de los secuestrados y de la ayuda humanitaria, en la que no aparece la palabra "genocidio". Lo importante ahora, más que una palabra, es el proceso de paz.

BEntrevista a la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat. / MANU MITRU / EPC

¿Cree que la UE está haciendo todo lo que está en su mano?

Por supuesto, la UE es una historia de éxito, un espacio de paz, de democracia, de derechos humanos, de imperio de la ley, de Estado de derecho. Siempre hemos intentado llevar nuestros valores a todos los rincones del mundo.

Habla de la solución de los dos estados, pero Israel ha ocupado mucho más territorio del que se pactó en 1948. ¿Hay que renegociar qué territorio le pertenece a Palestina y qué territorio le pertenece a Israel?

Primero, que Hamás entregue los rehenes a Israel, el alto al fuego, toda la ayuda humanitaria, la retirada del ejército de Israelí, que Gaza no se anexione a Israel y que todo esté garantizado por las fuerzas armadas de los países árabes del entorno y que Hamás no participe en el futuro de Palestina porque es una banda terrorista.

El Gobierno está tanteando a su partido para que apoye el embargo de armas. ¿Cree que el PP debe votar a favor?

Quien no tiene apoyo es el propio [Pedro] Sánchez, sus socios le están tumbando todas las leyes que presenta en el Congreso. No hay ningún gobierno en Europa que lleve tantos años sin presupuestos. El canciller socialista alemán, [Olaf] Scholz, no aprobó un presupuesto y como sí es un líder, dimitió y convocó elecciones. Esto es lo que tendría que estar haciendo Sánchez. Europa mira a España y dice: 'pero, ¿qué está pasando con este Gobierno?' España es un gran país, pero tiene el peor Gobierno.

¿Cree que Trump quiere colaborar o competir contra la UE?

Estados Unidos es nuestro socio y aliado preferente, y lo seguirá siendo. Nos ha impuesto unos aranceles, pero Europa no abrirá una guerra de aranceles y mucho menos con Estados Unidos. [En Europa] no creemos en los aranceles, sino en el mercado único. Y, por tanto, si nos ponen aranceles, lo que haremos es abrir nuevos mercados. Europa no se va a frenar por Estados Unidos, haremos nuevos acuerdos comerciales.

Algunos partidos europeos ven desequilibrado el acuerdo entre la UE y EEUU para el fin de la guerra arancelaria suscrito en verano.

Nunca es un buen acuerdo cuando te imponen un 15% de aranceles. ¿O es mejor empezar una guerra comercial entre Europa y EEUU donde China y Putin estarían aplaudiendo y abriendo botellas de cava para celebrarlo? Pese a este mal acuerdo, es preferible continuar negociando con Estados Unidos para que, a medida que pase el tiempo, ir reduciendo los aranceles. Nunca jamás nos vamos a levantar de una mesa con Estados Unidos. Continuaremos hasta que lleguemos a tener cero aranceles.

Entrevista a la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat. / MANU MITRU

Alberto Núñez Feijóo pidió esta semana un aumento del gasto militar, pero no puso cifras. ¿Debe llegar al 5% del PIB en defensa, como propone la OTAN?

Como socios que somos de la OTAN, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, empezando por el 5%. Invertir en defensa no es invertir en la guerra, sino invertir en la paz, en la seguridad y en nuestras democracias. Europa está amenazada, tenemos una guerra en nuestro continente, a nuestras puertas. Ucrania lleva tres años luchando, no solo por su libertad, sino por la libertad de Europa. El día que caiga Ucrania, los siguientes podemos ser nosotros, los europeos. Ya estamos viendo cada día las amenazas híbridas de Putin en el espacio aéreo europeo.

El PP propone un carné por puntos para los migrantes. ¿Se priorizará a los inmigrantes en función de su país de origen?

Lo que estamos defendiendo en Europa es un pacto para regular la inmigración. Lo que necesitamos son fronteras seguras. Quien decide quién entra en Europa o quién entra en España, somos los europeos o los españoles. No pueden decidirlo las mafias que justamente utilizan el drama humano de la inmigración. El PPE quiere una política migratoria seria, ordenada, regulada y vinculada al empleo, porque necesitamos a la inmigración. Ahora bien, aquel que no venga a aportar o a trabajar, aquel que venga a cometer delitos, no será bienvenido y será expulsado. Por eso hasta finales de diciembre esperamos aprobar en Europa la directiva de retorno.

En esta política migratoria, ¿cómo puede alguien que no tiene papeles ser regularizado y acceder a un empleo?

Justamente estamos haciendo este pacto para que la gente no tenga que caer en las manos de las mafias que se benefician del drama humano. Que el Atlántico se haya convertido en un cementerio es terrible, y Sánchez está permitiéndolo porque no está pidiendo todos los instrumentos que tiene Europa para proteger la frontera sur con Frontex y con mayor cooperación con los países de origen para que no salgan los cayucos. Nosotros no somos los de las 'puertas abiertas a todo el mundo' ni tampoco los del 'puño cerrado'.