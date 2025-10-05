Guerra en Gaza
Las protestas por Gaza se reactivan en toda España coincidiendo con la llegada de los primeros liberados de la flotilla
Un avión con 21 activistas españoles de la Flotilla Global Sumud deportados por Israel ha aterrizado en Barajas
EFE
Un primer grupo de 21 activistas españoles de la Flotilla Global Sumud liberados por Israel ha aterrizado ya en España junto a ocho compañeros de Países Bajos y Portugal, mientras miles de personas han vuelto a salir este domingo a la calle en distintas ciudades del país para pedir el fin del "genocidio" en Gaza.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado la salida de Tel Aviv de este primer grupo, en el que están los activistas que han firmado un documento aceptando que su entrada en el país fue ilegal.
Albares ha garantizado que su departamento continúa ofreciendo protección diplomática y consular a los 28 españoles que siguen retenidos en Israel, de donde saldrán en los próximos días.
Ese primer grupo ha aterizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. En él está, entre otros, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal barcelonés de ERC Jordi Coronas, que tomarán después un vuelo a Barcelona.
Entre quienes se quedan por el momento detenidos en Israel al negarse a firmar el documento para su deportación inmediata se encuentran tres representantes de Podemos (Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez), la presidenta del grupo de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Pilar Castillejo, y Adrià Plazas, miembro de la dirección de ese mismo partido, según han informado sus respectivas formaciones.
El cónsul español en Tel Aviv ha vuelto a visitarlos este domingo en la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, donde fueron recluidos los alrededor de 450 activistas de diversas nacionalidades que viajaban en la flotilla y que fueron interceptados por la Armada israelí cuando navegaban en dirección a la Franja de Gaza.
Preguntado por las condiciones de los tripulantes dentro de la cárcel, Albares ha preferido reservarse todos los detalles hasta que salga el último español en libertad, pero ha recalcado que el Ministerio está velando por su integridad física y el respeto a sus derechos.
Según ha apuntado, ha pedido al cónsul que verifique que se les provee de agua y alimentos y que se encuentran bien de estado de salud y se ha informado a las autoridades del centro que algunos de los detenidos tienen la condición de parlamentarios.
Exteriores mantiene operativas dos líneas telefónicas para atender a los familiares: +34 91 000 1249 (sala de crisis) y +972(0)505772641 (emergencias consulares)
Siguen las protestas en la calle
Tras las multitudinarias manifestaciones registradas el sábado en ciudades como Madrid o Barcelona, este domingo las calles de diversas localidades han vuelto a llenarse de banderas y pañuelos palestinos para reclamar el fin de los bombardeos sobre Gaza.
Una gran marea humana ha participado en Santiago de Compostela en la manifestación unitaria convocada por la Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina para condenar el genocidio y la ocupación en este territorio por parte de Israel.
Según la plataforma organizadora, han acudido a la convocatoria cerca de 80.000 personas, aunque la Policía Local ha rebajado la cifra a 15.000 asistentes.
También en Gijón han marchado miles de personas convocadas por la Plataforma Solidaria Asturies por Palestina con el lema 'Viva Palestina libre'.
En Andalucía, después de las manifestaciones del sábado en Sevilla, Málaga y Granada, se han celebrado marchas en Jaén y Cádiz, donde alrededor de 3.500 personas han pedido un "alto al genocidio" y el fin de las relaciones comerciales con Israel.
- EN DIRECTO | La Esperanza de Triana recorre la calle Asunción entre un mar de fieles
- El nuevo centro de ocio de Sevilla Este abre al público este otoño: 10 salas de cine, 24 pistas de bolos y 'karting indoor'
- La caída de la producción de aceite de oliva en Andalucía tirará al alza de su precio en el supermercado
- Estos son los horarios y el recorrido de la Esperanza de Triana en su traslado a La Oliva para la Misión
- Alineación probable del Betis contra el Espanyol: Amrabat, Fornals y Lo Celso
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 4 de octubre de 2025
- FOTOGALERÍA | Las imágenes del Mega Ozone Bowling, en centro de ocio de Sevilla Este
- La Azucarera de Jerez cierra su planta en 2026: no habrá remolacha en el Bajo Guadalquivir