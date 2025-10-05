Las protestas por Gaza se reactivan en toda España coincidiendo con la llegada de los primeros liberados de la flotilla

Un primer grupo de 21 activistas españoles de la Flotilla Global Sumud liberados por Israel ha aterrizado ya en España junto a ocho compañeros de Países Bajos y Portugal, mientras miles de personas han vuelto a salir este domingo a la calle en distintas ciudades del país para pedir el fin del "genocidio" en Gaza.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado la salida de Tel Aviv de este primer grupo, en el que están los activistas que han firmado un documento aceptando que su entrada en el país fue ilegal.

Albares ha garantizado que su departamento continúa ofreciendo protección diplomática y consular a los 28 españoles que siguen retenidos en Israel, de donde saldrán en los próximos días.

Ese primer grupo ha aterizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. En él está, entre otros, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal barcelonés de ERC Jordi Coronas, que tomarán después un vuelo a Barcelona.

Entre quienes se quedan por el momento detenidos en Israel al negarse a firmar el documento para su deportación inmediata se encuentran tres representantes de Podemos (Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez), la presidenta del grupo de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Pilar Castillejo, y Adrià Plazas, miembro de la dirección de ese mismo partido, según han informado sus respectivas formaciones.

El cónsul español en Tel Aviv ha vuelto a visitarlos este domingo en la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, donde fueron recluidos los alrededor de 450 activistas de diversas nacionalidades que viajaban en la flotilla y que fueron interceptados por la Armada israelí cuando navegaban en dirección a la Franja de Gaza.

Preguntado por las condiciones de los tripulantes dentro de la cárcel, Albares ha preferido reservarse todos los detalles hasta que salga el último español en libertad, pero ha recalcado que el Ministerio está velando por su integridad física y el respeto a sus derechos.

Según ha apuntado, ha pedido al cónsul que verifique que se les provee de agua y alimentos y que se encuentran bien de estado de salud y se ha informado a las autoridades del centro que algunos de los detenidos tienen la condición de parlamentarios.

Exteriores mantiene operativas dos líneas telefónicas para atender a los familiares: +34 91 000 1249 (sala de crisis) y +972(0)505772641 (emergencias consulares)

Vista de la manifestación por Palestina convocada por la Asociación Hispano Palestina Jerusalén. / EFE

Siguen las protestas en la calle

Tras las multitudinarias manifestaciones registradas el sábado en ciudades como Madrid o Barcelona, este domingo las calles de diversas localidades han vuelto a llenarse de banderas y pañuelos palestinos para reclamar el fin de los bombardeos sobre Gaza.

Una gran marea humana ha participado en Santiago de Compostela en la manifestación unitaria convocada por la Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina para condenar el genocidio y la ocupación en este territorio por parte de Israel.

Según la plataforma organizadora, han acudido a la convocatoria cerca de 80.000 personas, aunque la Policía Local ha rebajado la cifra a 15.000 asistentes.

También en Gijón han marchado miles de personas convocadas por la Plataforma Solidaria Asturies por Palestina con el lema 'Viva Palestina libre'.

En Andalucía, después de las manifestaciones del sábado en Sevilla, Málaga y Granada, se han celebrado marchas en Jaén y Cádiz, donde alrededor de 3.500 personas han pedido un "alto al genocidio" y el fin de las relaciones comerciales con Israel.