Mujeres y minorías apenas consiguen representación en las elecciones parlamentarias sirias

Tal y como se esperaba, las elecciones parlamentarias parciales de este domingo en Siria, en las que ha participado tan solo un total de 6.000 personas, han resultado en una cámara baja siria monocolor y sin apenas representación de mujeres y minorías religiosas y étnicas del país.

En estos comicios, los primeros tras la caída de Asad, tan solo podían votar jefes de clanes y profesionales estipulados según los comités electorales, y en la votación han sido excluidas las dos regiones que no están bajo el control de Damasco: la región drusa de Sweida y la zona del este del río Éufrates, controlada por las milicias kurdosirias de las YPG.

Según los resultados publicados este lunes, así, de los 140 escaños otorgados este domingo, tan solo seis han sido ganados por mujeres. El número queda muy lejos de la cuota del 20%, estipulada antes de las elecciones por el comité electoral, elegido por el presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa.

Además, las minorías han cosechado apenas ocho diputados, entre escaños ganados por sirios alauís, en la costa mediterránea, kurdos, en la región de Afrín, y cristianos, en Damasco.

Según los observadores, el parlamento sirio queda ahora en una mayoría muy clara a favor de Al Sharaa, quien podrá escoger, en los próximos días, el otro tercio del parlamento que queda por otorgar. Este peculiar sistema electoral fue diseñado así, aseguró el gobierno sirio, ante la falta de un censo de población riguroso, tras 13 años de éxodo y guerra civil.

“Gracias a Dios, no han ocurrido problemas durante la votación. Estamos comprometidos a que todos los sectores de la sociedad estén representados, incluidas las mujeres”, ha declarado este lunes a la prensa siria el jefe del comité supremo electoral, Mohammed Taha al Ahmad.

“Por desgracia, las mujeres candidatas han conseguido tan solo el 3% de la representación. Esperamos ahora que el presidente Al Sharaa trabaje ahora para enderezar los déficits surgidos”, ha continuado Al Ahmad.

Combates en el este

Mientras terminaba la votación, durante las últimas horas del domingo, tanto las milicias kurdosirias de las YPG como Damasco intercambiaron reproches por combates ocurridos durante la jornada electoral en la región rural del este de Alepo, cerca del río Éufrates, que marca el inicio de las regiones controladas por las milicias kurdas.

Al menos siete milicianos kurdos resultaron heridos por lanzamientos de mortero, en el último episodio de violencia esporádica entre el gobierno de Al Sharaa y las milicias comandadas por Maslum Abdi, quien en marzo llegó a un acuerdo con el presidente interino sirio para la integración de las YPG y sus grupos al Estado sirio.

Desde entonces, sin embargo, las negociaciones han fracasado, en gran parte a causa de las matanzas y violencia sectaria contra las minorías alauí en la costa mediterránea y la drusa en Sweida, cerca de la frontera con Jordania.

Suscríbete para seguir leyendo