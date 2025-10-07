La guerra de Netanyahu contra Gaza despierta el movimiento antibelicista italiano

Al profesor Mario Pianta, catedrático en la Universidad Scuola Normale Superiore de Florencia, las protestas ciudadanas en Italia en solidaridad con Gaza de estos días le recuerdan a las movilizaciones en este país contra la guerra en Irak en 2003. Mientras que la socióloga Donatella Della Porta pone énfasis en la memoria del gran seguimiento que en Italia tuvieron entre 2001 y 2004 los Foros Sociales Mundiales, que pedían alternativas al modelo de globalización neoliberal. Ambos coinciden, sin embargo, en una conclusión: tanto el empeño del Gobierno de Binyamín Netanyahu en seguir martirizando a la población palestina, como el asalto israelí a la Global Sumud Flotilla la semana pasada, han logrado que en Italia se vuelva a oír masivamente la voz de los contrarios a la guerra; eso es, lo que no se conseguía en Italia desde hace décadas.

"La magnitud y continuidad de estas protestas lo prueba sin lugar a duda. Desde hace 20 años que no se veía algo así en las calles de Italia", afirma Pianta. "Lo que estamos viendo en estos días son muchas personas que protestan por primera vez, muchos jóvenes, muchos católicos, muchos trabajadores, que le han dado fuerza a una protesta que hasta ahora no la tuvo", añade la socióloga Della Porta.

Rápidos y organizados

Que las últimas protestas en Italia no han sido como otras minoritarias anteriores se ha visto en diversos aspectos. Uno de los más relevantes es la rapidez con la que se han organizado los manifestantes, como pudo constatarse ya el 1 de octubre, poco después de que se supiera que Israel había asaltado la flotilla. Ese día, cientos de personas se movilizaron en cuestión de horas (muchos a través de sistemas de mensajería instantánea y cuando muchas embarcaciones de la flotilla aún no habían sido interceptadas por Israel) e inundaron en plena noche las calles de numerosas ciudades, de norte a sur.

Seguidamente, el guion se volvió a repetir el jueves y, sobre todo, el viernes, cuando dos millones de personas según los convocantes (unos 400.000, según el Gobierno) participaron en una gran huelga que, además de marchas en todo el país, supuso bloqueos de puertos, cortes de carreteras, e incidencias en trenes y aviones. Luego, el sábado, una vez más: otros miles de personas desfilaron durante varias horas por las calles de Roma, también coreando eslóganes contra el Gobierno de Giorgia Meloni, que hasta ahora no ha impedido la venta de armas italianas a Israel y que es uno de los pocos en Europa que aún no se plantean el reconocimiento del Estado palestino.

La rabia hacia Meloni

La reacción de la propia Meloni y de sus ministros, que ridiculizaron en más de una ocasión a los manifestantes, también coincidieron con un 'crescendo' de las movilizaciones. Primero, después de una anterior protesta el 22 de septiembre, cuando un sindicato minoritario logró sacar a la calle a centenares de personas en 80 ciudades, y el Gobierno italiano intentó reducir la protesta a unos altercados ocurridos en Milán. Y, después, la semana pasada, después de que Meloni llamara "irresponsables" a los integrantes de la flotilla, en un intento de infantilizar la misión humanitaria.

Nada de esto detuvo a los manifestantes ni cambió los diversos sondeos que dicen que la gran mayoría de los italianos consideran desproporcionada la respuesta israelí a los ataques terroristas de Hamás de 2023. Por el contrario, en las calles y plazas de Italia, la rabia antibelicista se ha mostrado en estos días en su faceta más heterogénea, con feministas, ecologistas, profesores de liceos, sindicatos grandes y pequeños, partidos de izquierda, grupos antisistema, e incluso organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Emergency, marchando codo con codo en las protestas.

Incluso los jóvenes y jovencísimos han participado masivamente. "Me ha impresionado la participación de los chicos y las chicas, poco más que adolescentes, clases enteras que se organizaron no solo para participar, sino para animar activamente las marchas [...] me han devuelto la confianza en una conciencia que aún no está muerta", explicaba en esta línea Luigia Coletta, una participante.

