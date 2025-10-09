Los primeros pasos del acuerdo entre Israel y Hamás: retirada de tropas y liberación de rehenes entre el sábado y el lunes

Israel y Hamás han llegado esta madrugada a un principio de acuerdo para un alto el fuego en Gaza y que debería servir para pavimentar el camino hacia la paz en el enclave palestino después de más de dos años de brutal ofensiva israelí con más de 67.000 muertos en represalia por el ataque islamista del 7 de octubre de 2023. A falta de conocer en profundidad los detalles del pacto que está previsto que se ratifique este jueves en Egipto, donde desde el lunes se mantienen conversaciones, estos son los tiempos marcados por las diferentes partes:

Reunión del Gobierno israelí

El Ejecutivo de Binyamín Netanyahu tiene previsto reunirse esta tarde a las 17 horas (una hora antes ha sido convocado el gabinete de seguridad) para ratificar el principio de acuerdo alcanzado en Egipto. Una vez sea aprobado, el alto el fuego entrará en vigor. Queda por ver qué defenderán en este encuentro los ministros ultras del Gobierno, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, más partidarios de mantener la ofensiva y de la anexión de todos los territorios palestinos.

Smotrich, titular de Finanzas, ya ha avanzado que su partido "no se unirá a las celebraciones miopes y no votará a favor del acuerdo" y ha considerado que debe garantirse que el acuerdo no consista en "rehenes a cambio de detener la guerra, como cree Hamás". "Israel debe continuar buscando la verdadera erradicación de Hamás y la desmilitarización de la Franja, para que deje de representar una amenaza para Israel", ha añadido.

Repliegue de tropas

El Ejército israelí ya está preparando el repliegue de sus tropas. Según lo consensuado por las partes y lo anunciado por Donald Trump, "Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada", en referencia a la "línea amarilla" estipulada por EEUU en el plan de paz presentado por la Casa Blanca el pasado 29 de septiembre y que marca la primera fase de la retirada total de la Franja.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han comenzado los preparativos operativos previos a la aplicación del acuerdo. Como parte de este proceso, se están llevando a cabo las tareas previas y un protocolo de combate para pasar pronto a unas líneas de despliegue modificadas", han explicado las Fuerzas de Defensa de Israel este jueves en un comunicado.

Según el plan, las tropas israelíes podrán permanecer en Gaza en un perímetro de una profundidad de en torno a 1,5 kilómetros en su zona más estrecha y 6,5 kilómetros en la más ancha, garantizando la presencia militar en casi la mitad del enclave.

La retirada parcial de las tropas israelíes permitirá que las milicias gazatíes, encabezadas por Hamás, puedan localizar a todos los rehenes.

La primera fase de la retirada militar, según han acordado las partes, debe completarse dentro de las 24 horas posteriores a la entrada en vigor del acuerdo.

Intercambio de rehenes y presos

Hamás liberará a los 20 rehenes que se estima que siguen vivos entre el sábado y el domingo, según 'Haaretz', a cambio de unos 1.950 presos palestinos, entre los que hay 250 condenados a cadena perpetua y otros 1.700 detenidos desde el 7 de octubre de 2023.

El intercambio, según consta en el acuerdo, debe tener lugar dentro de las 72 horas de implementación del pacto. Trump ha asegurado que los 48 secuestrados que siguen en el enclave, incluidos los muertos, estarán fuera del enclave el lunes. Así se lo ha dicho el presidente de EEUU a familiares de secuestrados esta madrugada en una llamada telefónica.

Ayuda humanitaria

El acuerdo entre Israel y Hamás también prevé la apertura de cinco pasos fronterizos para la entrada de ayuda humanitaria. Según ha explicado un alto cargo de Hamás a la cadena de televisión qatarí Al Araby, se estima que podrán acceder una media de 600 camiones al día y de la gestión se encargarán organismos internacionales, quedando al margen la Fundación Humanitaria de Gaza, la polémica entidad respaldada por Israel y EEUU.

En el plan de paz difundido por la Casa Blanca a finales de septiembre se apuntaba que una vez aceptados los términos del pacto por las partes, la ayuda se enviaría "de inmediato" a la Franja, incluyendo material para la "rehabilitación de infraestructuras (agua, electricidad, alcantarillado), la rehabilitación de hospitales y panaderías, y la entrada del equipo necesario para la retirada de escombros y la apertura de carreteras". Asimismo, el documento subraya que "la entrada y la distribución de la ayuda" se realizará "sin interferencias de ambas partes a través de las Naciones Unidas y sus organismos, la Media Luna Roja y otras instituciones internacionales no asociadas de ninguna manera con ninguna de las partes".