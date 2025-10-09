La UE celebra el acuerdo para un alto el fuego en Gaza: "El sufrimiento debe terminar"

"Acojo con satisfacción el anuncio de un acuerdo para garantizar el alto el fuego y la liberación de los rehenes en Gaza, basado en la propuesta presentada por el presidente [de Estados Unidos, Donald] Trump", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado este jueves.

Tanto la propia Von der Leyen como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han puesto en valor los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía, y celebran el respaldo de las partes. La responsable de política exterior del bloque, Kaja Kallas, ha ofrecido el apoyo de la UE en la fase de implementación del acuerdo.

Von der Leyen ha llamado a las partes a respetar los términos del acuerdo, que debería llevar a la liberación de todos los rehenes tomados por Hamás hace ahora dos años, y un alto el fuego en la franja, asediada por el ejército de Israel. "El sufrimiento debe terminar", ha insistido la alemana.

"El acuerdo sobre la primera fase del acuerdo de paz de Gaza supone un avance significativo", ha dicho Kallas. Un avance que, coinciden los líderes de la Unión Europea, hay que aprovechar para encontrar una vía política "creíble hacia una paz y una seguridad duraderas". Para Costa como para Von der Leyen, esa vía pasa por la solución de dos Estados.

También la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha destacado el pacto como "un momento crucial para la paz y la renovación en Oriente Medio, que abre un camino que podría poner fin por fin al ciclo intergeneracional de violencia, sufrimiento y terror que ha asolado la región". Para la maltesa, el pacto "da esperanza a todos aquellos que en Gaza buscan un futuro pacífico y a las familias de los rehenes que aún languidecen en los túneles de Hamás".

Asimismo, "la UE seguirá apoyando la entrega rápida y segura de ayuda humanitaria en Gaza", ha dicho Von der Leyen, añadiendo que "cuando llegue el momento", estarán preparados "para ayudar en la recuperación y la reconstrucción".

Los líderes

Francia ha acogido con esperanza este nuevo acuerdo. Para el presidente Emmanuel Macron se trata de un paso más en la apertura de una solución política basada en los dos Estados y un acercamiento para alcanzar el fin de la guerra.

El país galo siempre ha mostrado su predisposición a contribuir en este objetivo, es por eso que este jueves París vuelve a acoger una reunión ministerial sobre el Plan americano para Gaza, a la que se espera que acudan los ministros de asuntos de exteriores de Alemania, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Jordania, Qatar, Reino Unido, Turquía y España, con la presencia del ministro, José Manuel Albares. También acudirá un alto representante de la Unión Europea, y a pesar de que se había anunciado su presencia, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, finalmente no viajará hasta París, informa Leticia Fuentes.

Para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, "es una noticia extraordinaria que abre el camino al alto el fuego en Gaza, a la liberación de todos los rehenes y a la retirada de las fuerzas israelíes a las líneas acordadas". "Deseo agradecer al presidente Trump por haber buscado incansablemente el fin del conflicto en Gaza y a los mediadores –Egipto, Qatar y Turquía– por sus esfuerzos que han resultado cruciales para el resultado positivo alcanzado", ha subrayado la mandataria.

"Italia está preparada para consolidar el alto el fuego, hacer que lleguen nuevas ayudas humanitarias y participar en la reconstrucción de Gaza", ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, para luego añadir que Roma también se ofrece a "enviar soldados en caso de creación de una fuerza internacional de paz para reunificar Palestina". "Italia continuará apoyando los esfuerzos de los mediadores y está dispuesta a contribuir a la estabilización, reconstrucción y desarrollo de Gaza", ha añadido la propia Meloni, informa Irene Savio.

En Berlín, el canciller Friedrich Merz ha mostrado también una satisfacción cauta por el principio de acuerdo. "La evolución en Israel nos da esperanzas, es una gran oportunidad para que en las próximas horas haya un acuerdo con Hamás. Este acuerdo no está aún cerrado de verdad ni tampoco implementado. Pero mantenemos la esperanza de que en esta semana se produzca la solución ansiada", informa Gemma Casadevall.