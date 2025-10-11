Obras en Sevilla
EEUU
Un tiroteo tras un partido de fútbol americano deja al menos cuatro muertos y 12 heridos en Misisipi
El incidente ha tenido lugar en la calle principal de Leland, de unos 4.000 habitantes, al término del encuentro que enfrentaba al equipo del instituto local contra el de Charleston
EP
Al menos cuatro personas han muerto y 12 han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este sábado de madrugada en el estado norteamericano de Misisipi al término de un partido entre institutos de fútbol americano de la localidad de Leland.
El alcalde de la ciudad, John Lee, ha confirmado el balance provisional de víctimas a la cadena CBS. Ningún sospechoso se encuentra todavía bajo custodia.
El incidente ha tenido lugar en la calle principal de esta pequeña localidad de unos 4.000 habitantes al término del encuentro que enfrentaba al equipo del instituto local contra el instituto de Charleston.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La DANA Alice se agrava en Andalucía este viernes: seis provincias afectadas con lluvias fuertes y tormentas
- Euromillones y Bonoloto: Resultado de los sorteos de este viernes 10 de octubre de 2025
- El nuevo barrio del Higuerón convertirá la SE-20 y la carretera de Brenes en vías urbanas y estará dividido por el metro
- Isco: 'Estoy agradecido al Betis por haber confiado en mí en un momento que no lo estaba pasando bien
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 10 de octubre de 2025
- Esta es la provincia andaluza con el segundo parque natural más grande de Europa: es perfecto para visitar en otoño por sus cascadas y bosques
- El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se construye en La Cartuja: tendrá más de 400 investigadores a partir de 2027
- Accidente mortal en Sevilla: fallece un hombre de 55 años tras salirse de la vía en La Rinconada