Ceremonia prevista para el lunes
Tres diplomáticos de Qatar mueren en un accidente de coche cuando iban al acto para sellar la paz para Gaza en Egipto
EFE
La Embajada de Qatar en Egipto confirmó que tres funcionarios de la oficina del emir catarí fallecieron este domingo en un accidente de coche mientras se dirigían a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde está previsto que mañana se firme el acuerdo del plan de paz para Gaza.
"La Embajada del Estado de Qatar en El Cairo expresa su profundo pesar por el fallecimiento de tres miembros del Amiri Diwan y da seguimiento al estado de los heridos en un accidente de tráfico en Sharm el Sheij", dijo la misión diplomática en un comunicado.
Además de los tres fallecidos "en un doloroso accidente de tráfico", otros dos funcionarios resultaron heridos en el mismo suceso, confirmó la embajada.
Los fallecidos fueron identificados como Saud bin Thamer Al Thani, Abdullah Ghanem Al Khiyarin y Hassan Jaber Al Jaber, cuyos cadáveres "serán trasladados hoy a Doha en un avión catarí", mientras que los heridos "reciben actualmente la atención médica necesaria en el Hospital Internacional de Sharm El Sheij", se apunta en la nota.
La embajada expresó su "gratitud y aprecio a las autoridades competentes" egipcias por su "cooperación, preocupación y esfuerzos en el seguimiento del accidente y la provisión de las instalaciones necesarias".
Hasta el momento, se desconoce el motivo de este accidente y las autoridades egipcias no se han pronunciado.
Accidentes habituales
Los accidentes de tráfico son habituales en Egipto debido a la velocidad inapropiada, al incumplimiento de muchos conductores de las condiciones de seguridad y al mal estado de algunas carreteras del país.
Qatar ha tenido un rol crucial en las negociaciones de tregua en Gaza como mediador y como país que acoge la oficina política del grupo palestino Hamás.
Delegaciones de decenas de países se dirigen a Sharm el Sheij, en la península del Sinaí egipcio y a orillas del mar Rojo, para la firma de paz del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a dos años de guerra en Gaza.
El propio Trump acudirá a la firma de paz en una cumbre organizada por su homólogo egipcio, Abdelfatah al Sisi, así como otros líderes como el español Pedro Sánchez y el francés Emmanuel Macron.
- El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se construye en La Cartuja: tendrá más de 400 investigadores a partir de 2027
- La doble tendencia de la vivienda en Sevilla: las zonas 'prime' tocan techo y escala el precio en barrios populares
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 11 de octubre de 2025
- Isco: 'Estoy agradecido al Betis por haber confiado en mí en un momento que no lo estaba pasando bien
- Ingeniería de Utrera para el aeropuerto más moderno de Sudamérica: BS3 concluye sus trabajos en Lima
- Cambio de hora: este es el fin de semana de octubre que se modifica la hora de invierno
- El barrio del Higuerón: una inversión de 700 millones para torres de pisos de hasta 12 plantas con parada de metro
- La Junta abre la puerta a ampliar la línea 3 de metro hasta Dos Hermanas con paradas en Megapark y La Isla