Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casa real británica

El príncipe Andrés dejará todos sus títulos reales

El príncipe Andrés.

El príncipe Andrés. / EFE

EFE

Londres

El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, anunció este viernes que renunciará a todos sus títulos reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él "distraigan" del trabajo de la familia real, de acuerdo con un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Andalucía se prepara para el cambio: lluvias y temperaturas de hasta 31 grados
  2. Así serán los servicios mínimos en Andalucía durante la huelga general del 15 de octubre
  3. Juanma Lorente, abogado laboralista sevillano: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
  4. El Ayuntamiento no encuentra comprador para tres solares valorados en 13 millones para levantar viviendas
  5. Yeguada Torreluna pone a la venta toda su ganadería y anuncia su retirada de los concursos
  6. Vueling conecta Sevilla con los principales mercados navideños de Europa desde 21€ por vuelo
  7. Robert Ámsterdam, el abogado americano que amenaza a Hacienda: 'No soy un héroe, pero me indigna la injusticia
  8. Ocho exposiciones gratuitas que no te puedes perder esta semana en Sevilla

Orange sufre una incidencia que provoca congestión sobre la red móvil

Orange sufre una incidencia que provoca congestión sobre la red móvil

La UPO no ha autorizado el acto de Vito Quiles anunciado para el próximo jueves

La UPO no ha autorizado el acto de Vito Quiles anunciado para el próximo jueves

Organiza más, ocupando mucho menos con la estantería giratoria superventas que soluciona la falta de espacio

Organiza más, ocupando mucho menos con la estantería giratoria superventas que soluciona la falta de espacio

Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 17 de octubre de 2025

Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 17 de octubre de 2025

Euromillones y Bonoloto: Resultado de los sorteos de este viernes 17 de octubre de 2025

Euromillones y Bonoloto: Resultado de los sorteos de este viernes 17 de octubre de 2025

El príncipe Andrés dejará todos sus títulos reales

El príncipe Andrés dejará todos sus títulos reales

El Bellas Artes incorpora a su colección una mirada a la Exposición del 29 con una pintura del día de su inauguración

El Bellas Artes incorpora a su colección una mirada a la Exposición del 29 con una pintura del día de su inauguración

Vídeo | Tres mil emociones, tres mil caminos y una sola Esperanza

Vídeo | Tres mil emociones, tres mil caminos y una sola Esperanza
Tracking Pixel Contents