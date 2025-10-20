Francia
El Museo del Louvre decide a última hora cerrar también este lunes tras el robo de joyas
Los visitantes pudieron inicialmente acceder desde la entrada de la pirámide a las 9.00 de la mañana, la hora habitual de apertura, para luego toparse con la noticia del cierre
EFE
El Museo del Louvre va a permanecer finalmente cerrado al público este lunes después del espectacular robo que sufrió la víspera de joyas de la colección de la corona francesa que sufrió el domingo por la mañana.
La decisión del cierre, confirmada a EFE por una portavoz del museo, se ha tomado en el último momento, después de que los visitantes hayan podido acceder desde la entrada de la pirámide a las 9.00 de la mañana, la hora habitual de apertura.
La dirección no ha ofrecido en un primer momento una razón para justificar esa decisión.
Los cuatro autores del espectacular robo llegaron al flanco sur del Louvre con dos motos y con un camión equipado con un montacargas que les permitió subir a la galería de Apolo, que está en el primer piso, y después de abrir una brecha en el cristal de una puerta de un balcón con unos discos de corte, fracturaron dos vitrinas para llevarse las joyas.
El ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, ha reconocido hoy que el robo y las circunstancias en que se llevó a cabo ponen en evidencia problemas de seguridad, en una entrevista a la emisora France Inter en la que también ha insistido en que, por haber sido titular de Interior durante cuatro años, sabe que "no se puede garantizar la seguridad de todos los lugares".
"Lo que está claro -ha indicado Darmanin- es que hemos fallado porque se pudo poner un montacargas en pleno París y que subieran unas personas para coger unas joyas de un valor incalculable".
No obstante, no ha querido ir más allá en espera de que la investigación y la Justicia puedan determinar "si fue algo muy organizado".
"Lo que sé -ha concluido- es que la policía al final gana" y que "esas personas serán detenidas, en un mes, en un año".
El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron el pasado año 8,7 millones de personas.
