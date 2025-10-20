La revelación de nuevos datos comprometedores para el príncipe Andrés amenaza con asestar un nuevo golpe a la familia real británica

La publicación de nuevas informaciones sobre los vínculos del príncipe Andrés con el pedófilo Jeffrey Epstein ha puesto de nuevo contra las cuerdas a la familia real británica. Carlos III trató de adelantarse al golpe el pasado viernes forzando a su hermano a renunciar a sus títulos, incluido el de duque de York, pero la inminente publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, la víctima que afirmó haber mantenido relaciones sexuales con Andrés hasta en tres ocasiones, ha mantenido viva la polémica en el Reino Unido. Algunos diputados han reclamado la retirada formal de los títulos del príncipe y han pedido reformas para poder debatir con libertad los asuntos relacionados con la corona en el Parlamento.

La prensa británica ya han publicado adelantos de las memorias de Giuffre, cuya publicación está prevista para este martes bajo el título 'Nobody’s Girl' (La chica de nadie), en los que la víctima da nuevos detalles sobre sus encuentros con Andrés. En el primero de ellos, en 2001, Giuffre asegura que la expareja de Epstein Ghislaine Maxwell la despertó y le dijo que "como Cenicienta" ese día iba a conocer a un "príncipe azul". El hermano de Carlos III adivinó su edad, de 17, y le dijo que sus hijas eran "un poco más jóvenes" que ella. "Era bastante simpático, pero se creía con derecho a todo, como si tuviera la convicción de que acostarse conmigo era algo que le correspondía por nacimiento", asegura la víctima en el libro.

Giuffre sostiene que volvió a tener relaciones sexuales con el príncipe un mes después en el domicilio de Epstein en Nueva York y en una tercera ocasión en una "orgía" en la isla privada del multimillonario estadounidense, fallecido en 2019 mientras cumplía condena por tráfico sexual de menores. "Epstein, Andy [el príncipe Andrés] y otras ocho chicas jóvenes aproximadamente y yo mantuvimos relaciones sexuales juntos", explica Giuffre en sus memorias póstumas. "Las otras chicas parecían tener menos de 18 años y no hablaban inglés. Epstein se reía de que no pudieran comunicarse, diciendo que eran las chicas con las que era más fácil llevarse bien".

Acusaciones contra Andrés

Andrés siempre ha negado las acusaciones de Giuffre, a pesar de que en 2022 llegó a un acuerdo con ella para que retirara la demanda civil que presentó contra él en un juzgado de Nueva York por haber abusado de ella siendo menor de edad. Se estima que la víctima recibió cerca de 12 millones de libras esterlinas (cerca de 14 millones de euros) como compensación, de los cuales se cree que al menos una parte procedió de la fortuna privada de su madre, la reina Isabel II. Giuffre se suicidó tres años más tarde, el pasado abril, pero las acusaciones contra el príncipe resuenan más que nunca, al mismo tiempo que siguen saliendo a la luz nuevas informaciones comprometedoras.

La última de ellas, revelada este fin de semana por el Daily Mail, apunta a que Andrés dio los datos personales de Giuffre, incluida su fecha de nacimiento y su número de la Seguridad Social, al agente encargado de su protección personal, pagado con dinero público, para que la investigara. El encargo se hizo en 2011, pocas horas antes de que el mismo rotativo publicase una foto del primer encuentro entre Andrés y Giuffre en 2001. El príncipe quería sacar a la luz el supuesto historial delictivo de la víctima, algo que supone una vulneración de su privacidad y que la Policía Metropolitana ha asegurado estar investigando.

Retirada de los títulos

A pesar de que Andrés ha anunciado que dejará de utilizar el título de duque de York, entre otras condecoraciones, a efectos legales sigue siendo titular del ducado. Algunos miembros de la Cámara de los Comunes están presionando para que el Parlamento le retire el título formalmente y para poder debatir con mayor libertad sobre los asuntos relacionados con la la corona, pero por ahora el Gobierno laborista no se ha mostrado dispuesto a hacerlo.

"La familia real tendrá que tomar sus propias decisiones sobre qué otras medidas se pueden adoptar", ha asegurado el ministro de Energía, Ed Miliband, en respuesta a la posibilidad de que se retire el título de príncipe a Andrés. "Creo que la familia real ha dicho que no quiere ocupar el tiempo del Parlamento con este asunto. Hay muchas otras cosas que el Parlamento está debatiendo", ha remarcado. La eventual publicación de nuevas informaciones comprometedoras para el hermano del rey, sin embargo, ha abierto la puerta a la posibilidad de que tanto el Gobierno como la casa real adopten medidas más drásticas en el futuro.