Guerra en Ucrania
EEUU prepara un "aumento sustancial" de sus sanciones a Rusia tras suspender la reunión entre Trump y Putin
EFE
Washington
El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo este miércoles que en las próximas horas Washington anunciará un "aumento sustancial" en sus sanciones a Rusia, un día después de que la Casa Blanca aplazara de manera indefinida la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cambia el tiempo en Andalucía: se disparan las temperaturas y llegan las lluvias el fin de semana
- Sevilla tiene el monumento más grande de toda España: un regalo de Rusia con 45 metros de altura
- La línea 60 de Tussam empezará el 17 de noviembre: unirá Sevilla Este y el Hospital Macarena y acabará en Barqueta
- Medio millón de funcionarios andaluces están llamados a manifestarse para exigir al Gobierno mejoras salariales
- El metro irá por la mediana de Bellavista: seguirán los mismos carriles, se quitará aparcamiento y se estudia un túnel
- El Gobierno construirá 287 viviendas en los suelos de Hytasa: más de un centenar de VPO y 182 de alquiler asequible
- La Rinconada, Osuna, Lora o Guillena: trece municipios venderán 522 VPO a 115.000 euros con ayuda de Diputación
- La firma australiana que proyecta una mina en Jaén inicia las perforaciones: los primeros resultados estarán en un mes