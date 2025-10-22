Trump mata al menos a dos personas en su primer ataque a una supuesta narcolancha en el Pacífico, frente a Colombia

La recrudecida y legalmente cuestionada campaña militar letal de Donald Trump en Latinoamérica se intensifica y tras ataques a Venezuela el republicano profundiza el capítulo de enfrentamiento con Colombia.

El martes el ejército estadounidense lanzó el octavo ataque letal conocido contra embarcaciones que Washington acusa, sin ofrecer pruebas, de narcotráfico, y dejó dos o tres civiles muertos. Así lo reveló primero CBS y confirmaron luego fuentes oficiales desde el anonimato a ‘The New York Times’.

Se trata del primero de estos ataques que Trump autoriza en el Pacífico, frente a las costas de Colombia. Los siete anteriores en esta campaña, que el republicano inició el 2 de septiembre y en los que se ha matado al menos a 32 personas, se han lanzado en el Caribe frente a costas de Venezuela.

Algunos de los ocupantes de esas embarcaciones hundidas con misiles en ataques previos eran colombianos, incluyendo uno que sobrevivió a un ataque la semana pasada y que fue repatriado, igual que otro superviviente de Ecuador. Ninguno de los dos países ha procesado a esos ciudadanos por narcotráfico, el crimen del que les acusa Washington.

Numerosos expertos legales y tanto en Estados Unidos como en la comunidad internacional han puesto en cuestión que Trump tenga la autoridad que se arroga para realizar estas operaciones militares, que ampara bajo una autoproclamada declaración de “guerra” contra el narcotráfico. Para muchos detrás palpa un esfuerzo por lograr cambios de régimen por parte de aliados del republicano y del propio Trump, que la semana pasada reconoció que ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.

En los últimos días Trump ha intensificado su enfrentamiento con el presidente colombiano, Gustavo Petro. Este ha acusado a EEUU de asesinato por la muerte de ciudadanos colombianos en al menos dos de los ataques. El séptimo de estos EEUU lo lanzó el fin de semana y provocó tres muertos, a los que Washington acuso de ser miembros del ELN, designado como grupo terrorista por el Departamento de Estado en 1997.

Trump este fin de semana amenazó con anunciar nuevos aranceles a Colombia este lunes, pero hasta la hora de escribir estas líneas no lo ha hecho.

