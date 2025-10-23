Guerra Rusia-Ucrania
La OTAN despliega dos cazas españoles después de que dos aviones rusos entraron en el espacio aéreo de Lituania
Vilna convocará a representantes de la Embajada rusa para protestar contra este "comportamiento imprudente y peligroso"
EP
Las autoridades de Lituania han denunciado este jueves una violación del espacio aéreo lituano por parte de dos aviones rusos procedentes de la región de Kaliningrado, unos hechos que han obligado a desplegar dos cazas españoles de la misión de vigilancia aérea de la OTAN.
Las Fuerzas Armadas lituanas han detallado que sobre las 18.00 horas (hora local), los radares han detectado una violación del espacio aéreo en la frontera estatal, cerca de Kybartai (suroeste) por parte de un caza SU-30 que realizaba tareas de reabastecimiento en la región de Kaliningrado y un avión cisterna de tipo IL-78.
Ambos aparatos volaron unos 700 metros hacia territorio lituano y se fueron tras permanecer cerca de 18 segundos en la zona. "En respuesta al incidente, dos cazas Eurofighter Typhoon de la Fuerza Aérea española, que realizan una misión aérea de la OTAN, se desplazaron al lugar y realizan patrullas aéreas en el lugar del incidente", ha resaltado en un comunicado.
El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha condenado la violación del espacio aéreo y ha asegurando que estos hechos "confirman la importancia de fortalecer la preparación de la defensa aérea europea". Asimismo, ha confirmado que Vilna convocará a representantes de la Embajada rusa en el país para protestar contra este "comportamiento imprudente y peligroso".
"Condeno enérgicamente la reciente violación del espacio aéreo lituano por parte de un caza y un avión de transporte de la Federación Rusa desde la región de Kaliningrado. Esta es una cruel violación del Derecho Internacional y la soberanía territorial de Lituania", ha subrayado en un vídeo publicado en la red social X.
