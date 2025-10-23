Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Putin tacha de "acto inamistoso" las sanciones estadounidenses contra las petroleras rusas

Afirma que dichas sanciones no tendrán un gran impacto en la economía nacional y que llevará mucho tiempo reemplazar al petróleo ruso en el mercado internacional

El presidente ruso, Vladimir Putin.

El presidente ruso, Vladimir Putin. / Europa Press

EFE

Moscú

El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó hoy de "acto inamistoso" las sanciones adoptadas por Estados Unidos contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, decisión que -advirtió- repercutirá en las relaciones bilaterales.

Además, en declaraciones a la prensa local en el Palacio del Kremlin, aseguró que dichas sanciones no tendrán un gran impacto en la economía nacional y que llevará mucho tiempo reemplazar al petróleo ruso en el mercado internacional.

