Sánchez lleva al Consejo Europeo el problema de la vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedirá en el Consejo Europeo que comienza este jueves en Bruselas que los Veintisiete se vuelquen en buscar soluciones ante el problema del acceso a la vivienda. Este asunto forma parte de la agenda de la reunión que protagonizan los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea, y se ha incluido a propuesta de España.

Fuentes del Gobierno recuerdan que Sánchez viene subrayando que esta debe ser la legislatura de la vivienda, pero para solucionar este problema tiene que haber un compromiso de todas las administraciones, local, autonómica y nacional, pero también europea. Es por ello por lo que España ha decidido llevar el debate al Consejo Europeo, para intercambiar puntos de vista sobre las medidas que se pueden adoptar en el ámbito comunitario ante un problema que afecta a todos los países e incide especialmente en la población más joven.

Considera el Gobierno que los ciudadanos deben constatar que las instituciones comunitarias se preocupan de sus problemas reales y que este un buen ejemplo de estar a la altura de lo que esperan de ellas. En ese sentido abogan por que Europa dé respaldo con financiación de medidas y también impulsando regulaciones comunitarias para luchar contra la especulación de los pisos de alquiler que se destinan a uso turístico.

La situación en Gaza tras la firma del plan de paz será otra cuestión que estará presente en la cumbre de Bruselas, asunto ante el que el presidente del Gobierno ha reclamado que se cumpla el acuerdo de alto el fuego y que la ayuda humanitaria acceda sin limitaciones a La Franja.

Sánchez también abogará por seguir avanzando en la hoja de ruta de la UE para hacer frente al cambio climático sin dar ningún paso atrás, a pocas semanas de que se celebre en la localidad brasileña de Belém la cumbre del clima COP-30. Además, hará hincapié en que competitividad y transición verde van de la mano.

El mantenimiento sin fisuras del apoyo a Ucrania será otro de los planteamientos de Sánchez en esta reunión.

La cumbre de Bruselas se celebra tres días después de que el jefe del Gobierno propusiese a la UE acabar definitivamente con el cambio horario en Europa, pero las fuentes citadas desconocen si puede ser una cuestión que se debata en esta jornada.

Los líderes de los Veintisiete se reúnen esta jueves después de que todos ellos protagonizasen la pasada noche una cena de trabajo con el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, tras la primera cumbre celebrada entre este país y la Unión Europea.