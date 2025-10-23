Trump avisa a Israel de que perderá "todo" su apoyo si se anexiona Cisjordania

El idilio entre Washington y Tel Aviv se tambalea. Durante esta semana en la que continúan pasando los más altos funcionarios estadounidenses por Israel, la aprobación en una votación preliminar de un proyecto de ley que abriría el camino para la anexión de la Cisjordania ocupada por parte de la Knéset, el Parlamento israelí, ha profundizado las grietas en la relación de estos dos aliados. Con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en el país, y el secretario de Estado, Marco Rubio, de camino, esta polémica decisión ha provocado varias advertencias por parte de la Administración del presidente Donald Trump. "Israel perdería todo el apoyo de EEUU si [la anexión de Cisjordania] sucediera", ha dicho Trump en una entrevista con la revista 'Time' publicada este jueves.

"No sucederá porque di mi palabra a los países árabes", ha declarado Trump a la revista Time en una entrevista sobre el alto el fuego en Gaza realizada el pasado 15 de octubre. "Y no pueden hacerlo ahora; hemos tenido un gran apoyo árabe, no sucederá porque di mi palabra a los países árabes", insiste el presidente cuando se le pregunta sobre aquellos en la coalición israelí que presionan para anexar toda o partes de los territorios palestinos ocupados. "Detuve [al primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu], porque habría seguido adelante, y [la guerra] habría durado años, y lo detuve, y todos nos unimos cuando lo detuve; fue increíble", añade.

Trump dice que Israel perderá su apoyo si se anexiona Cisjordania: "Esto no pasará" / TIME

Este miércoles, mientras Netanyahu estaba reunido con Vance, la Knéset se rebeló en su contra. Sus socios de coalición le humillaron con una votación de un proyecto de ley que aplicaría la soberanía israelí a la Cisjordania ocupada. Pese a su oposición, la de su partido Likud y la de la Administración Trump, los diputados de derecha la aprobaron. Todos los legisladores del Likud, excepto uno, boicotearon la votación, un gesto que contribuyó a su aprobación. Aunque aún se deben aprobar tres lecturas adicionales para convertirse en ley, no deja de ser un gesto contra Netanyahu.

Netanyahu los detiene

Por ello, el primer ministro ha ordenado detener el avance de los proyectos de ley para anexionar parcial o totalmente Cisjordania hasta nuevo aviso. Según su oficina, la votación es una "provocación política deliberada de la oposición para sembrar discordia durante la visita de Vance a Israel". Uno de los proyectos legislativos aplicaría la soberanía israelí a todos los asentamientos de Cisjordania, y el otro más limitado permitiría anexionarse una importante ciudad-asentamiento. Aunque la oficina del primer ministro afirma que los diputados del Likud y de los partidos religiosos, a los que calificó como los principales miembros de la coalición, no votaron a favor, con la excepción de Edelstein, no menciona que el proyecto de ley fue apoyado por muchos legisladores ultraderechistas de su Gobierno. "Sin el apoyo del Likud, es poco probable que estos proyectos de ley avancen", ha añadido el comunicado.

Gideon Saar, el ministro de Exteriores, ha tachado el voto de "una maniobra política de la oposición para intentar poner en aprietos al Gobierno durante la visita de Vance". "El Gobierno no había participado en la votación, y eso demuestra nuestro enfoque", ha añadido, subrayando la oposición del Ejecutivo a anexionarse partes de Cisjordania, aunque hace apenas un mes él mismo lanzó la idea de anexionarse las decenas de asentamientos ilegales que hay en los territorios palestinos ocupados. En una conferencia de prensa junto a su homóloga albanesa, Elisa Spiropali, Saar ha insistido que "Israel se compromete a trabajar para que el plan de Trump tenga éxito". "Existen dificultades, pero estamos haciendo y haremos todo lo posible para lograrlo", ha añadido.

"Podría amenazar el acuerdo de paz"

Antes de su llegada a Israel, Rubio ha alertado de los riesgos de llevar a cabo la anexión de Cisjordania. "Se ha aprobado una votación en la Knéset, pero el presidente ha dejado claro que no es algo que apoyaríamos ahora mismo", ha declarado Rubio a los periodistas. "Creemos que podría incluso amenazar el acuerdo de paz", ha añadido. "Son una democracia, la gente va a tener sus votos, la gente va a tomar estas posiciones, pero en este momento pensamos que podría ser contraproducente", ha dicho. Por su parte, mientras se preparaba para abandonar el país después de una visita de dos días, Vance ha sido aún más duro, describiendo la votación como "muy estúpida" y "extraña".

"Cisjordania no será anexionada por Israel", ha afirmado. "La política de la Administración Trump es que Cisjordania no será anexionada por Israel; esa seguirá siendo nuestra política, y si la gente quiere emitir votos simbólicos, puede hacerlo, pero desde luego no nos gustó", ha añadido Vance, denunciando que se siente "personalmente insultado". A su vez, ha insistido que la tregua se está cumpliendo. "En este momento, podemos decir con confianza que Israel y Hamás están respetando el alto el fuego", ha dicho. "Hay pequeñas excepciones que surgen aquí y allá, eso sería de esperar cuando estas partes llevan dos años en guerra, pero hasta ahora, el alto el fuego se mantiene, la paz se mantiene, y ahora estamos tratando de encontrar la manera de que perdure a largo plazo", ha concluido desde el aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv.

Además, durante este jueves, el Tribunal Supremo israelí tenía prevista una vista para estudiar la petición de la Asociación de la Prensa Extranjera (APE) en Israel y los Territorios Palestinos para permitir el acceso a Gaza a periodistas. Sin embargo, la corte ha concedido al Estado de Israel un nuevo retraso en la entrada de periodistas independientes a Gaza, provocando la "decepción" de la APE. "El Estado ha vuelto a recurrir a tácticas dilatorias para impedir la entrada de periodistas", han dicho en un comunicado. Fuera de la sala del tribunal, el miembro de la junta directiva, Nicolas Rouget, ha criticado abiertamente la decisión. "Tenemos derecho a informar al público, a los pueblos del mundo, al público israelí, a la población palestina... creemos que debemos apoyarlos, a nuestros colegas palestinos en Gaza, quienes han sido los únicos capaces de informar al público sobre este conflicto durante los últimos dos años", ha añadido.

Suscríbete para seguir leyendo