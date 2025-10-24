Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bruselas acusa a TikTok y Meta de incumplir normas de transparencia

Redacción

La Comisión Europea considera que TikTok y Meta han incumplido su obligación de conceder a los investigadores un acceso adecuado a los datos públicos en virtud del Reglamento de Servicios Digitales, según las conclusiones preliminares de una investigación realizada a las dos tecnológicas. Bruselas también ha observado con carácter preliminar que Meta, tanto para Instagram como para Facebook, incumplió sus obligaciones de proporcionar a los usuarios mecanismos sencillos para notificar contenidos ilícitos, así como de permitirles impugnar eficazmente las decisiones de moderación de contenidos.

Las conclusiones preliminares de la Comisión muestran que Facebook, Instagram y TikTok pueden haber establecido procedimientos y herramientas complicados para que los investigadores soliciten acceso a datos públicos. Esto les deja a menudo datos parciales o poco fiables, lo que afecta a su capacidad para llevar a cabo investigaciones, tales como si los usuarios, incluidos los menores, están expuestos a contenidos ilícitos o nocivos, explica la Comisión en un comunicado. En lo que respecta a Meta, el Ejecutivo comunitario sostiene que ni Facebook ni Instagram parecen ofrecer un mecanismo de "notificación y acción" fácil de usar y de fácil acceso para que los usuarios señalen contenidos ilícitos, como material de abuso sexual de menores y contenidos terroristas. Los mecanismos que Meta aplica actualmente parecen imponer varios pasos innecesarios y exigencias adicionales a los usuarios. Además, tanto Facebook como Instagram parecen utilizar los denominados "patrones oscuros", o diseños de interfaz engañosos, en lo que respecta a los mecanismos de "notificación y acción".

La Comisión mantiene que estas prácticas pueden resultar confusas y disuasorias, y por lo tanto, los mecanismos de Meta para señalar y eliminar contenidos ilícitos pueden ser ineficaces. Las conclusiones preliminares dadas a conocer este viernes forman parte del procedimiento formal de la Comisión iniciado contra Meta y del procedimiento formal para investigar a TikTok, en virtud del Reglamento de Servicios Digitales. La Comisión prosigue su investigación sobre otras posibles infracciones que forman parte de estos procedimientos en curso.

