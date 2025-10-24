Estrategia publicitaria
La empresa de la escalera usada por los ladrones del Louvre usa la imagen como publicidad
Los dueños de Böcker de Werne argumentan que valoraron la ausencia de daños personales para hacer una campaña con "sentido del humor"
Redacción
La empresa Böcker de Werne, ubicada en Renania del Norte-Westfalia, ha tenido la brillante idea al ver una de sus antiguas grúas Agilo en fotos del robo en el Museo del Louvre en París: usar la imagen como publicidad.
«No queríamos faltarle al respeto a los franceses, pero como nadie salió herido y hay tanta basura en el mundo ahora mismo, pensamos que un poco de humor nos vendría bien», dice Alexander Böcker, de 42 años, junto a su esposa, Julia Scharwatz.
Los perfiles de Instagram y Facebook de la compañía ahora muestran una foto de esa misma grúa frente a la entrada lateral del Louvre, junto con el ingenioso mensaje: "¡Cuando hay que hacerlo rápido! El Böcker Agilo transporta sus tesoros de hasta 400 kilogramos a 42 metros/minuto, en silencio gracias a su motor eléctrico de 230 V".
"Silenciosa como un susurro", añade el texto.
Todo este golpe de efecto recuerda un poco a los anuncios de Sixt, que también utilizan repetidamente eventos sociales, con toques de tragedia y comedia, para sus anuncios de coches de alquiler. La propia Sixt comentó la publicación de la compañía Böcker con un GIF humorístico que dice: "¡Te estamos vigilando!".
- La previsión empeora en Andalucía: las próximas lluvias llegarán con más fuerza de la esperada
- Llega la nueva borrasca de gran impacto Benjamín: así afectará a Andalucía con un efecto inesperado
- La línea 3 de metro recorrerá en 2040 los 11 kilómetros desde Pino Montano hasta Valme en 40 minutos y con 23 trenes
- Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este jueves 23 de octubre de 2025
- Este pueblo de Jaén es el más acogedor de España y el segundo del mundo: lleno de naturaleza, monumentos y buena gastronomía
- Sevilla se convierte en la ciudad más feliz de toda Europa: 'Los residentes encuentran alegría en lo cotidiano
- Obras en el Puente del Centenario: cortes de tráfico desde este jueves e itinerarios alternativos
- Metrovacesa abrirá la semana que viene el acceso desde Lagoh al barrio de Palmas Altas con seis meses de retraso