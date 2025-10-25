Kamala Harris vuelve a amagar con presentarse a las elecciones en 2028

La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris ha dejado entrever una vez más que sigue aspirando a la Casa Blanca al asegurar que todavía no tiene la intención de abandonar la política de alto nivel y que sigue sin descartar que sea ella, "posiblemente", la primera mujer presidenta del país.

En una entrevista con la cadena BBC que será emitida este domingo en su integridad, Harris ha vuelto a denunciar a Donald Trump, quien la derrotó en las elecciones de 2024 a la Presidencia del país, como un "tirano" que está "instrumentalizando" las instituciones y los medios del país.

"Dijo que iba a convertir al Departamento de Justicia en un arma y ha hecho exactamente eso", ha asegurado Harris en los extractos de la entrevista publicados este sábado, un día después de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, tuviera que responder por una acusación de fraude inmobiliario. James, que ha denunciado una venganza política del presidente norteamericano, encabezó un caso contra la Organización Trump, finalmente declarada culpable de fraude financiero.

Primera mujer presidenta

Sobre sus aspiraciones, Harris ha contestado con un "posiblemente" a la idea de que ella pudiera convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos, por mucho que las encuestas no la reflejen entre los candidatos favoritos a la nominación del Partido Demócrata a la Casa Blanca en 2028. "Si hubiera hecho caso a los sondeos, no estaría aquí sentada. Llevo la política en mis huesos", ha asegurado.

Para entonces, Trump habría agotado sus dos mandatos, si bien elementos próximos al mandatario, como su antiguo ideólogo Steve Bannon, no dejan de especular con "dar un rodeo" a la Constitución para saltarse el límite.

Harris, que está de gira internacional promocionando su libro '107 días', los que duró su campaña electoral tras la abrupta retirada del expresidente Joe Biden en la carrera a la reelección, también ha criticado a los líderes empresariales y a las instituciones de Estados Unidos que "han capitulado desde el primer día, que se arrodillan ante un tirano".

"Creo que por muchas razones, entre ellas, porque quieren estar cerca del poder, porque quizás quieran que se apruebe una fusión o evitar una investigación", ha estimado.

La Casa Blanca, en respuesta, no le ha dado ningún tipo de importancia a los comentarios de Harris. "Quien ha perdido por goleada, debería captar la indirecta: al pueblo estadounidense no le importan sus mentiras absurdas", ha manifestado la portavoz Abigail Jackson a la cadena británica, "o lo mismo la ha captado, y por eso se está quejando ahora en medios extranjeros".