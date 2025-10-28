EEUU mata a 14 presuntos narcos en ataques contra cuatro lanchas en el Pacífico

Estados Unidos informó este martes sobre cuatro ataques de carácter extrajudicial en el Pacífico con la muerte de 14 tripulantes de supuestas narcolanchas. Según el secretario de Guerra, Pete Hegseth, la primera intervención provocó el deceso de ocho personas. En la segunda las víctimas fueron cuatro y tres en la tercera. "Las cuatro embarcaciones eran conocidas por nuestros servicios de inteligencia, transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y transportaban narcóticos. Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales sin que ninguna fuerza estadounidense resultara dañada". No se hizo mención a lo que sucedió con la cuarta nave. Hubo un único superviviente y EEUU transfirió la coordinación de su rescate a las autoridades mexicanas. Las muertes desde que comenzaron las acciones en aguas del Caribe sur en septiembre y luego se extendieron al Pacífico colombiano ascienden a 57.

Hegseth se abstuvo de presentar pruebas concluyentes sobre el transporte de sustancias ilícitas y recurrió otra vez en X al lenguaje bélico e intimidatorio que establece una analogía entre el presente y los atentados del 11-S de 2001: "Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda, y se les tratará igual: los rastrearemos, los interconectaremos y después los cazaremos y eliminaremos". No hizo mención a la pertenencia de alguna organización específica de esos "narcoterroristas". El caballo de batalla de Donald Trump suele ser el Tren de Aragua, una banda nacida en una prisión venezolana y luego extendida más allá de las fronteras de ese país.

El nuevo episodio supone una aceleración de la política de Trump al realizar ataques simultáneos. Para la Casa Blanca se libra una guerra no declarada ni de carácter convencional que prescinde de la autorización parlamentaria. "El Departamento (entonces de Defensa) ha pasado más de DOS DÉCADAS defendiendo otras patrias. Ahora, estamos defendiendo la nuestra".

Venezuela y Colombia

Estas acciones llegan precedidas de un aumento de la tensión de EEUU no solo con Venezuela sino también con Colombia. A los buques militares, el submarino, el destructor y los aviones de combate, que ya se encuentran en aguas internacionales del primer país, se sumó el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense. Frente al peligro de un conflicto armado, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se propuso como intermediario entre Caracas y Washington. Trump amenazó a la par con retirar toda asistencia a Bogotá tras calificar a su presidente, Gustavo Petro, de ser un "líder" del narcotráfico. El roce entre ambos mandatarios se intensificó después de que Petro insistiera en el carácter violatorio de la legalidad internacional de los hundimientos que, añadió, matan a gente que es inocente. El mandatario de izquierdas ha expresado las posiciones más críticas de un país latinoamericano respecto a lo que sucede con los hundimientos, en sintonía con denuncias de organizaciones no gubernamentales y organismos defensores de derechos humanos.

