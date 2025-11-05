Las victorias demócratas en Virginia y Nueva Jersey dan el primer revés electoral a Trump

La victoria demócrata en las elecciones de este martes a gobernador en Virginia y Nueva Jersey fueron un primer revés para la influencia del presidente Donald Trump, cuyo partido también perdió en Pensilvania, un estado bisagra, un intento de revertir el control progresista en el Tribunal Supremo del Estado.

Dos candidatas demócratas, Abigail Spanberger, en Virginia, y Mikie Sherrill, en Nueva Jersey, se impusieron en sendas contiendas electorales a los candidatos apoyados por Trump con mensajes que contrastaron con la agenda trumpista y se presentaron como alternativas moderadas centradas en la economía y programas sociales.

El mandatario reaccionó con una publicación en Truth Social asegurando que la caída republicana fue porque "Trump no estaba en la papeleta" y por "el cierre del Gobierno (federal)", que ya es el más largo de la historia del país y que ha afectado a votantes de estados clave como Virginia.

En Virginia, la demócrata Abigail Spanberger será la primera mujer gobernadora del estado, al superar a la candidata republicana Winsome Earle‑Sears con alrededor del 55 % de los votos frente al 45 %.

Su victoria marca la recuperación de la gobernación para los demócratas tras cuatro años bajo el mando del republicano Glenn Youngkin y subraya una fuga de moderados que están distanciándose de la Administración Trump, que lleva ocho meses en el poder.

"Esta noche enviamos un mensaje (…) que en 2025, Virginia eligió el pragmatismo sobre el partidismo. Elegimos a nuestra comunidad por encima del caos", dijo Spanberger en su discurso de victoria en Richmond frente a cientos de seguidores.

Los demócratas mantienen poder en Nueva Jersey

Por su parte, en Nueva Jersey, la excongresista Mikie Sherrill se impuso al republicano Jack Ciattarelli, aliado de Trump, y prolonga el control demócrata del ejecutivo del etado.

El triunfo de Sherrill fue leído como un mensaje de rechazo a la agenda republicana‑trumpista, especialmente en un estado donde los demócratas estaban en alerta tras avances del partido de Trump en elecciones recientes.

"Estoy honrada por la confianza de los votantes de Nueva Jersey. Trabajaré para mejorar el costo de vida, los servicios públicos y unir a la comunidad por encima de las divisiones políticas", dijo Mikie Sherrill tras confirmarse su victoria.

Tanto en Nueva Jersey como en Virginia, los primeros datos por condado y segmentos demográficos muestran un retroceso de votantes republicanos comparado con las elecciones presidenciales de hace un año.

Derrota en Pensilvania

La jornada elección también incluyó otra derrota a nivel estatal para Trump, que había pedido el "no" para rechazar la continuidad de tres jueces progresistas del Tribunal Supremo del este estado clave electoral y que el presidente ganó en las pasadas elecciones.

Los magistrados Christine Donohue, Kevin Dougherty y David Wecht, consiguieron el apoyo de la mayoría para una elección especial que permite a los votantes decidir si quieren que algunos jueces puedan seguir en su puesto. El resultado permite mantener la mayoría de 5‑2 para los jueces de inclinación progresista.

Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York

Otro revés para Trump fue la clara victoria del demócrata Zohran Mamdani en la elección a la alcaldía de Nueva York, con una participación históricamente alta.

Trump ha tildado al alcalde electo de comunista y lo ha criticado hasta el punto de amenazar con suspender fondos federales a su ciudad natal y verse en la tesitura de apoyar a Andrew Cuomo, exgobernador demócrata del estado y con quien mantuvo una gran animadversión durante la pandemia.

Los analistas electorales han marcado los resultados electorales de este martes como una erosión en la coalición de votantes que se movilizaron para apoyar a Trump el pasado año en las elecciones generales, un tipo de contienda nacional que difiere, no obstante, con las estrategias para los comicios locales.

Los demócratas centraron sus campañas en el impacto de las medidas económicas y sociales de Trump en sus primeros meses de gobierno en la inflación, las libertades civiles y en la mayor desigualdad.