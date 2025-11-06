En Hanau
Detenido un sospechoso de pintar esvásticas con su propia sangre en coches y paredes en Alemania
El arrestado es un varón de 31 años y nacionalidad rumana
EP
La Policía de la ciudad alemana de Hanau (centro) ha detenido a un hombre sospechoso de pintar esvásticas con su propia sangre en coches, buzones y paredes de edificios, según han informado este jueves las autoridades.
El hombre, con ciudadanía rumana y de 31 años, se encontraba en su domicilio en Hanau con un alto nivel de alcohol en sangre cuando los agentes le detuvieron después de una denuncia.
El sospechoso está siendo investigado por daños a la propiedad y por utilizar símbolos de organizaciones prohibidas, delito penal en Alemania. Los investigadores creen que sus acciones pueden estar relacionadas con un incidente en su entorno laboral y van a realizarle una evaluación psiquiátrica.
Un vecino de Hanau, a unos 20 kilómetros de Fráncfort, denunció la presencia de una esvástica en el capó de su coche en la noche del miércoles. Posteriormente, las fuerzas de seguridad hallaron cerca de 50 coches manchados de sangre, muchos de ellos con la esvástica.
Este incidente ha provocado indignación en Hanau, donde hace cinco años un ultraderechista alemán mató a tiros a diez personas, la mayoría descendientes de extranjeros, antes de matar a su madre y quitarse la vida.
El alcalde, Claus Kaminsky, ha manifestado que "un acto así causa una profunda consternación", especialmente en su ciudad, "profundamente afectada por el ataque racista del 19 de febrero de 2020". "Las esvásticas no tienen cabida en Hanau. No permitiremos que estos símbolos siembren el miedo o la división", ha sostenido.
- Sevilla, en alerta este miércoles: estas son las horas de lluvias, vientos muy fuertes y tormentas por el aviso amarillo
- El Arzobispo de Sevilla rectifica al párroco de Benacazón: la joven con síndrome de Down será madrina del bautizo
- Andalucía entra en alerta por fuertes vientos, lluvias y tornados: Juanma Moreno pide 'máxima precaución
- La tormenta pasa sin dejar apenas lluvias en Sevilla y se dirige al este de Andalucía
- Nuevo cambio de tiempo en Andalucía: llega un frente frío tras las lluvias
- La obra del Benito Villamarín se retrasa y el Betis activa 'el plan B': nuevos plazos y más tiempo en La Cartuja
- Del Nido Benavente, investigado por un delito de estafa en la venta de acciones del Sevilla FC a los americanos
- Así es el menú semanal de los colegios de Sevilla: 'cubitos' de bacalao y merluza o 'lingotes' de salmón