Investigación
Rumanía halla "posibles" restos de un dron tras otra noche de ataques de Rusia contra Ucrania
El país registró el impacto de un aparato aéreo no tripulado en el área de Grindu, a unos cinco kilómetros de la frontera con Ucrania, tras activar sus sistemas de defensa por "grupos de drones en la zona adyacente al espacio aéreo nacional"
EP
Las autoridades de Rumanía han anunciado este martes el hallazgo de "posibles" restos de un dron dentro de su territorio tras la última oleada de ataques por parte del Ejército de Rusia contra Ucrania, sin detalles sobre el tipo de aparato, un incidente que se ha saldado sin víctimas en el país, miembro de la OTAN.
El Ministerio de Defensa rumano ha indicado en un comunicado que durante la última noche Rusia ha lanzado ataques contra "puertos ucranianos en el Danubio", antes de afirmar que sus radares detectaron "grupos de drones en la zona adyacente al espacio aéreo nacional", lo que llevó a "la activación de los sistemas de defensa aérea".
"Las condiciones climatológicas en el sureste del país no permitieron el despegue de aviones de la Policía Aérea", ha manifestado, al tiempo de resaltar que "se registraron un gran número de explosiones en el lado ucraniano del Danubio, en la zona del puerto de Izmail".
Asimismo, ha recalcado que posteriormente recibió informaciones sobre el impacto de un aparato aéreo no tripulado en el área de Grindu, a unos cinco kilómetros de la frontera, a donde se desplazaron equipos militares para analizar el suceso. En el lugar hallaron "posibles fragmentos de drones", por lo que se ha procedido a asegurar la zona para realizar nuevas búsquedas.
- Confirmado: la borrasca Claudia barrerá Andalucía con lluvias fuertes y vientos al menos cuatro días
- ¿Qué tiempo hará la próxima semana? Lluvias y vuelve el calor
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 10 de noviembre de 2025
- José Luis Gutiérrez, candidato a rector: 'El coche del rector se licitó por 230.000 euros, yo iré en Tussam
- El nuevo Palacio de Congresos de Dos Hermanas se prepara para acoger eventos a partir de 2026
- El fin de la SE-40, más cerca: el Ministerio adjudica las obras del tramo entre Espartinas y Valencina
- La calle de los 100 comercios locales: Emilio Lemos se reivindica como el Tetuán de Sevilla Este
- El COAC 2026 ya tiene orden de actuación: cuándo cantan Bienvenido, Martínez Ares, Bizcocho o Los Calaíta