Un grupo de militares australianas demandan al Ejército por abusos sexuales

Cuatro militares australianas de las Fuerzas Armadas de Australia (ADF) han presentado una demanda colectiva por episodios de acoso, violencia y discriminación sexual que aseguran haber sufrido mientras estaban en el cuerpo militar.

"El procedimiento alega que las ADF son responsables indirectamente por la falta sistemática de protección de sus integrantes femeninas contra el abuso sexual durante su servicio militar, entre el 13 de noviembre de 2003 y el 25 de mayo de 2025", denuncia la firma de abogados JGA Saddler, que lidera la demanda.

JGA Saddler, que ha presentado la demanda en el Tribunal Federal en Sídney contra la Mancomunidad de Australia -nombre oficial de la nación-, espera que miles de mujeres militares o excomponentes del Ejército del país austral acaben uniéndose.

"Nuestra demanda colectiva abordará estos problemas históricos y buscará obtener la compensación debida para miles de mujeres australianas", apuntan la firma en su portal de internet.

Violencia, acoso y abusos sexuales

Entre los abusos se incluyen besos no deseados, haber sido inmovilizadas contra su voluntad, amanecer desnudas y con magulladuras o frecuente acoso verbal, recoge el canal público ABC.

Las demandantes, cuyos nombres no se han revelado por razones legales, denunciaron ante sus superiores los episodios de abuso sexual, pero sus reclamaciones fueron desatendidas.

En diciembre del año pasado, el Gobierno australiano anunció una investigación independiente sobre la violencia sexual en las fuerzas armadas a raíz de las recomendaciones aportadas por la Comisión Real de Defensa y Suicidio de los Veteranos tras las pesquisas sobre muertes en el seno del Ejército.

Esta comisión reconoció en su informe final que "en las ADF, la mayoría de la violencia sexual es perpetrada por hombres y la mayoría de las víctimas son mujeres".

"Durante los últimos treinta años se han realizado varios informes sobre el acoso sexual sistemático en las ADF. Estos informes han proporcionado diversas recomendaciones para que las ADF las implemente con el fin de mejorar su cultura. Sin embargo, la discriminación y el acoso sexual siguen siendo un problema prevalente", sostiene la firma de abogados.