Críticas por presunta parcialidad
La BBC pide disculpas a Trump por editar sus palabras pero rechaza pagarle una compensación
"Discrepamos rotundamente de que exista fundamento para una demanda por difamación", manifiesta el canal de televisión
EP
La cadena de televisión británica BBC ha pedido perdón al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la edición de su discurso realizado poco antes del asalto perpetrado por una turba de sus seguidores contra el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, pero ha rechazado pagarle una compensación.
Un portavoz de la BBC ha explicado que los abogados de la compañía de radiodifusión se han puesto en contacto con el equipo legal de Trump "para responder a la carta recibida el domingo", en referencia a la demanda de daños y perjucios que asciende a cerca de 1.000 millones de dólares (863 millones de euros) y con la que el magnate busca una disculpa y una compensación.
El presidente de la BBC, Samir Shah, ha enviado aparte una carta personal a la Casa Blanca en la que "deja claro al presidente que él y la corporación lamentan la edición del discurso del presidente del 6 de enero de 2021" y ha indicado que la cadena "no tiene previsto" volver a retransmitir el corte en ninguna de sus plataformas.
"Si bien la BBC lamenta profundamente la forma en que se editó el vídeo, discrepamos rotundamente de que exista fundamento para una demanda por difamación", ha apuntado. En su sección de Correcciones Aclaraciones, la cadena ha afirmado que el programa Panorama ha sido revisado tras las críticas por la edición del discurso de Trump.
"Reconocemos que nuestra edición, involuntariamente, dio la impresión de que estábamos mostrando una única sección continua del discurso, en lugar de fragmentos de diferentes momentos, y que esto generó la impresión errónea de que el presidente Trump había hecho un llamamiento directo a la violencia", expresa.
