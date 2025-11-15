La congresista republicana de ultraderecha Marjorie Taylor Greene denunció este sábado haber recibido amenazas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompiera su alianza con ella por sus críticas al Gobierno.

Greene, antes una férrea defensora de Trump, afirmó en la red social X que "un foco de amenazas" en su contra está "siendo alimentado por el hombre más poderoso del mundo". "El hombre al que apoyé y ayudé a ser elegido", añadió.

La congresista Marjorie Taylor Greene denuncia amenazas tras perder el apoyo de Trump / efe

"Como republicana que vota mayoritariamente a favor de los proyectos de ley y de la agenda del presidente Trump, su agresión contra mí, que además alimenta la naturaleza venenosa de sus trolls radicales en internet (muchos de ellos pagados), resulta completamente impactante", señaló, sin detallar el tipo de amenazas.

"Se ha vuelto una izquierdista"

Las declaraciones de la congresista por Georgia llegan después de que Trump anunciara que le retira su apoyo electoral, a un año de las elecciones legislativas, al considerar que "se ha vuelto una izquierdista" y que está "loca".

Greene atribuye el enfado del presidente a que ella ha presionado para que el Congreso divulgue los documentos del caso del multimillonario pederasta Jeffrey Epstein, antiguo amigo de Trump.

"Epstein inventaba memos sobre mí; averigüen qué sabía de Clinton", dice Trump / efe

La congresista, figura destacada del movimiento trumpista MAGA ("Hacer Estados Unidos grande otra vez"), ha criticado en los últimos meses al Gobierno de Trump, al que acusa de alejarse de su promesa de mantener una política exterior aislacionista tras los bombardeos en Irán y el continuo envío de paquetes de ayuda a Ucrania.

Una traición

También ha cuestionado recientemente la falta de un plan del Ejecutivo para reducir el coste de los servicios médicos. En un mensaje publicado este sábado en Truth Social, el mandatario afirmó que Greene "traicionó a todo el Partido Republicano al volverse izquierdista".

Según Trump, el distanciamiento comenzó cuando él le pidió que no se presentara como senadora ni como gobernadora por Georgia, ya que las encuestas no le daban "ninguna posibilidad".