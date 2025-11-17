Robles revela que cascos azules españoles sufrieron un ataque de Israel en Líbano

La ministra de Defensa, Margarita Robles, desveló este lunes que cascos azules españoles en Líbano fueron objeto de un ataque por parte de un carro de combate israelí cuando patrullaban la frontera con Israel.

Así lo desveló Margarita Robles durante su participación en la IV edición del foro de reflexión 'Metafuturo', organizado por Atresmedia, en el Ateneo de Madrid.

Robles señaló que el alto el fuego en la Franja de Gaza "está cogido absolutamente con pinzas", y esto afecta especialmente al contingente español desplegado en Líbano, bajo bandera de la ONU en la misión Unifil, para velar por el cumplimiento de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene como objetivo mantener la paz entre Israel y Líbano.

Y a este respecto, la ONU denunció este domingo que una patrulla a pie de Unifil fue atacada por un tanque 'Merkava' del ejército israelí que había hecho una incursión en territorio libanés.

Según la misión de paz de la ONU, varias ráfagas de artillería pesada impactaron en una zona situada a solo cinco metros de los cascos azules, que tuvieron que retirarse apresuradamente y refugiarse en el terreno.

Los representantes de la misión pudieron ponerse en contacto con las Fuerzas de Defensa de Israel a través de sus canales de comunicación y pedirles que dejaran de disparar. La patrulla pudo marcharse sana y salva media hora más tarde, cuando el carro de combate se retiró a las posiciones israelíes.

Aunque no hubo heridos, desde el Ministerio de Defensa de España no se informó del hecho de que el ataque afectó a los cascos azules españoles desplegados en Unifil.

La titular de Defensa desveló este lunes que cascos azules españoles "ayer estaban haciendo una misión de reconocimiento dentro del ámbito de su territorio de Naciones Unidas y fueron atacados por un tanque israelí".

España cuenta actualmente con más de 650 militares y guardia civiles desplegados en Líbano, y se encuentran en este país "desde hace más de 15 años con un compromiso firme por la paz en el Líbano y por Naciones Unidas", destacó Robles.

"Ayer sobre las 6 de la madrugada, mientras hacían una patrulla dentro de su terreno, hubo un ataque", detalló, y añadió que "nuestros soldados se protegieron y están todos bien porque no queremos tampoco intranquilizar a las familias".

Además, la ministra dijo que "nosotros transmitimos la queja" a Israel y "Naciones Unidas inmediatamente hizo un comunicado de protesta diciendo que era inaceptable y una vulneración de las normas", ya que Israel sacó un comunicado "tratando de alguna manera decir que había sido un error, que se abriría una investigación".

Tercer ataque

Este es el tercer incidente de este tipo en los últimos tres meses. El 2 de septiembre, drones del Ejército de Israel lanzaron cuatro granadas cerca de las fuerzas de paz que trabajaban para despejar las barricadas que impedían el acceso a una posición de la ONU cerca de la 'Blue Line', la zona de distensión entre Israel y el Líbano patrullada por la ONU.

El 26 de octubre, Unifil informó de que un dron israelí lanzó una granada cerca de una patrulla de la ONU, seguida de disparos de tanques dirigidos contra las fuerzas de paz.