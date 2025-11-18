Albares asegura que España intentará alcanzar al menos los mil millones en armamento para Ucrania

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que el compromiso de España con el envío de armamento a Ucrania es “a largo plazo con la soberanía, con la integridad territorial y con la defensa del pueblo y del Gobierno de Ucrania mientras dure esta guerra de agresión”. En una entrevista en Radio Nacional de España, a colación de la visita a Madrid este martes del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, ha recordado que el año pasado España destinó mil millones de euros en equipamiento militar y que este año el objetivo es “alcanzar por lo menos esa cifra”.

Preguntado por las posibles discrepancias internas en el Ejecutivo por este gasto militar, Albares ha asegurado que “todo el Gobierno está unido por la paz en Ucrania, por la paz en Europa” y que en esta guerra “están en juego la soberanía y la integridad territorial de un país, su libertad” y principios básicos como “el respeto a los derechos humanos, al derecho internacional y al derecho internacional humanitario”.

España también ha entregado, según las cuentas del ministro, más de cien millones en ayuda humanitaria, ha enviado 70 generadores para afrontar “un cuarto crudísimo invierno” y ha acogido 250.000 ucranios, incluidos 40.000 niños escolarizados en España. También ha reiterado el apoyo de Madrid a la reconstrucción del país, a su ingreso en la Unión Europea y al tribunal especial para juzgar la agresión rusa, porque una de las cosas que “Putin no perdona a Ucrania es que sueñe con ser uno de nosotros algún día”.

Ha denunciado que cada día se ven “bombardeos y misiles sobre poblaciones civiles convertidas en objetivo militar”, algo que considera “inaceptable”, y ha advertido de que, si se tolera, se estaría aceptando que “la guerra vuelva a ser un instrumento de la política exterior en Europa”.

Visita de Volodímir Zelenski a España

Volodímir Zelenski realiza este martes su tercera visita oficial a España con una agenda centrada en reforzar el apoyo militar y político a Ucrania. Tras asegurarse el abastecimiento de hasta cien aviones de combate Rafale en su parada en París con Emmanuel Macron, el ucraniano quiere concreciones en su visita a España.

Por la mañana, el presidente ucraniano tiene previsto mantener en Madrid una reunión con una docena de empresas españolas de defensa en la sede de Indra, dentro de la ofensiva diplomática para garantizar suministros de armamento y cooperación industrial en plena guerra con Rusia.

A mediodía será recibido por Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, donde a las 13.30 está programado un encuentro seguido de un almuerzo en su honor. También visitará el Museo Reina Sofía para ver el Guernica de Pablo Picasso, una obra contra los horrores de la guerra.

Ya por la tarde, Zelenski se desplazará al Palacio de la Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en torno a las 17.00 con el objetivo de cerrar un acuerdo para que España financie la compra de armamento estadounidense para Ucrania en el marco del programa PURL de compra de armamento para Ucrania por parte de la OTAN; tras la firma de los compromisos, ambos mandatarios ofrecerán una rueda de prensa conjunta hacia las 18.30.

