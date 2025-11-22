Los grupos de apoyo a la organización Palestine Action aumentan la presión para revertir su ilegalización en el Reino Unido

La presión para revertir la ilegalización de la organización propalestina Palestine Action ha ido en aumento en los últimos días en el Reino Unido. El grupo de activistas Defend Our Juries ha convocado manifestaciones en al menos una veintena de ciudades entre el 18 y el 29 de noviembre para mostrar su rechazo a la decisión del Gobierno laborista de prohibir la organización propalestina por llevar a cabo presuntas acciones terroristas. Más de 2.000 personas han sido detenidas por participar en protestas pacíficas a favor de Palestine Action desde su ilegalización el pasado julio, de las cuales cerca de 250 han sido acusadas formalmente por mostrar su apoyo a una organización terrorista.

"La prohibición autoritaria y absurda de Palestine Action ha provocado miles de detenciones de personas simplemente por llevar pancartas. Nunca ha quedado más claro que esta prohibición ha fracasado estrepitosamente y que la única medida sensata que puede tomar el Gobierno es dar marcha atrás y levantarla", explica a EL PERIÓDICO Huda Ammori, cofundadora de la organización. "Esta ola de solidaridad se ha convertido en un acontecimiento histórico de desobediencia civil masiva. Cuando el pueblo se une, el cambio es inevitable. La prohibición se levantará, de una forma u otra, y la unidad sólo reforzará nuestra lucha colectiva por una Palestina liberada", añade.

Procesos judiciales

Los últimos arrestos, cerca de 200, se han producido en las manifestaciones de principios de esta semana en varias ciudades del país, entre ellas Londres, Cardiff, Oxford y Newcastle. Unas detenciones que, sin embargo, no han logrado amedrentar a los activistas, quienes insisten en hacer oír su voz a pocos días de la vista judicial en la que el Alto Tribunal de Justicia (High Court) deberá pronunciarse sobre el recurso presentado por Palestine Action en contra de su ilegalización. La vista, cuyo inicio está previsto para este martes, será determinante para el futuro de la organización y de algunos de sus miembros, los cuales se enfrentan a altas penas de prisión por participar en acciones directas.

Seis activistas se han sentado en el banquillo esta semana, acusados de robo con agravantes, daños criminales y disturbios violentos, por irrumpir en la fábrica de la empresa israelí de armamento Elbit Systems, en Bristol, en agosto de 2024. Los acusados rompieron presuntamente material militar, se enfrentaron al personal de seguridad y lanzaron pintura roja en el interior de las instalaciones para mostrar su rechazo a la colaboración del Gobierno británico con esta compañía, una de las principales proveedoras de armamento a Israel en el Reino Unido. Algunos de los acusados, en prisión preventiva desde hace más de un año, se han declarado en huelga de hambre para denunciar el "abuso sistemático" de las autoridades penitenciarias.

"Hay seis presos por Palestina en su tercera semana de huelga de hambre indefinida. Su salud se está deteriorando, pero siguen comprometidos con utilizar todos los medios a su alcance para resistir la injusticia. Son realmente lo mejor de nosotros, y es responsabilidad de todos nosotros apoyar la huelga de hambre y luchar para que se cumplan sus reivindicaciones", asegura Ammori, quien considera que la inacción del Estado demuestra que está dando prioridad a una "industria armamentística genocida extranjera" por encima de las vidas de sus propios ciudadanos.

Derecho de protesta

La proscripción de Palestine Action ha provocado un intenso debate en el Reino Unido sobre los límites de la libertad de expresión y del derecho de protesta. Numerosas figuras públicas, entre ellas la escritora Sally Rooney y el cineasta Paul Laverty, han mostrado su apoyo públicamente a la organización, mientras miles de simpatizantes en todo el país esperan con expectación las deliberaciones de la justicia británica.

"Si bien el recurso judicial nos permite impugnar legalmente la prohibición de Palestine Action, lo cierto es que el poder reside, y siempre residirá, en el pueblo", explica Ammori. "Sea cual sea el resultado de la siguiente fase de la batalla legal, en cierto sentido el pueblo ya ha ganado, ya que ha demostrado que está en nuestro poder colectivo enfrentarnos a la injusticia", sentencia.

