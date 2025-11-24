Guerra en Ucrania
EEUU y Ucrania acercan posturas en su negociación sobre un plan de paz
Un comunicado conjunto de Washington y Kiev recoge la exigencia de "respeto" a la soberanía de Ucrania
Zelenski valora las reuniones de Ginebra y asegura que se han logrado introducir cambios acordes con la postura ucraniana
EFE
Washington y Kiev aseguraron este sábado -en un comunicado conjunto- que, como resultado de las conversaciones mantenidas por ambas partes en Ginebra, los dos países "elaboraron un marco de paz actualizado y perfeccionado", tras reafirmar que "cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania".
El texto publicado por la Casa Blanca afirma que las conversaciones en torno al plan de paz propuesto por Washington para sellar la paz entre Ucrania y Rusia fueron "constructivas, centradas y respetuosas", además de "productivas", ya que "mostraron avances significativos en la armonización de posiciones y la identificación de próximos pasos claros".
El diálogo en Ginebra reafirmó "que cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania y lograr una paz justa y sostenible", dicen ambas partes.
"Como resultado de las conversaciones, las partes elaboraron un marco de paz actualizado y perfeccionado", añade el comunicado, en el que se dice que la "delegación ucraniana reafirmó su gratitud por el firme compromiso de Estados Unidos y, personalmente, del presidente Donald J. Trump por sus incansables esfuerzos para poner fin a la guerra y a la pérdida de vidas".
El texto insiste en que, tal y como ya dijeron representantes de ambos países, la aprobación final de la nueva hoja de ruta para la paz en Ucrania dependerá de los presidentes de ambas naciones, que seguirán "trabajando intensamente en propuestas conjuntas en los próximos días", además de mantenerse "en estrecho contacto con sus socios europeos a medida que avance el proceso".
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, valoró positivamente las reuniones de Ginebra y aseguró, en un lenguaje más cauto que el del comunicado conjunto, que se han logrado introducir cambios en el plan de paz acordes con la postura ucraniana.
Muchos expertos han criticado el plan presentado originalmente por Washington, al que Trump ha ligado además un ultimátum que expira el jueves, por considerar que es muy favorable a las exigencias rusas a la hora de exigir a Kiev reducir su Ejército, ceder territorio a Moscú y comprometerse a no solicitar nunca la adhesión a la OTAN.
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró al término de las conversaciones en Ginebra que aún quedan puntos pendientes para revisar en el plan con Ucrania, pero que "ninguno es insalvable" y que confía en que se llegará a un acuerdo.
