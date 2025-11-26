El Ejército de Guinea Bissau confirma un golpe de Estado y depone al presidente, Umaro Sissoco Embaló

El Ejército de Guinea Bissau ha confirmado este miércoles un golpe de Estado y el derrocamiento del presidente, Umaro Sissoco Embaló, en medio de las tensiones por las elecciones generales celebradas del domingo, un proceso que ha declarado como "suspendido", poco después de que el mandatario denunciara que había sido detenido por militares en su oficina en el Palacio Presidencial.

El portavoz del Ejército, Dinis N'Tchama, ha indicado en un mensaje a la población retransmitido por la cadena de televisión pública, Televisão da Guiné-Bissau (TGB), que la asonada busca "restaurar la seguridad nacional y el orden público", antes de afirmar que la nueva junta "asume todos los poderes del Estado".

Así, ha recalcado que los militares "descubrieron un plan de desestabilización en marcha" que implicaba "un intento de manipulación de los resultados electorales" y ha afirmado que en el mismo estarían implicados "algunos políticos" y "un conocido capo de la droga", antes de reseñar que Embaló ha sido "destituido inmediatamente".

N'Tchama ha asegurado además que los militares han hallado "un almacén de armas" y ha afirmado que los militares trabajan para lograr "un retorno total a la normalidad constitucional", para lo cual ha anunciado "el cierre hasta nueva orden de todas las instituciones de la República de Guinea Bissau", cuyas actividades quedan así suspendidas.

En esta línea, ha confirmado "el cierre de la frontera terrestre, marítima y aérea" y que "el acceso a las redes sociales queda igualmente suspendido, al tiempo que ha apuntado que habrá un toque de queda desde las 21.00 hasta las 6.00 horas (hora local). "Pedimos a los guineanos que mantengan la calma, colaboren y muestren comprensión ante esta grave situación", ha zanjado.

Embaló había denunciado una asonada y asegurado en declaraciones a la revista 'Jeune Afrique' que estaba bajo arresto junto a varios altos cargos, entre ellos el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Biague Na Ntan. Entre los detenidos figuran también el 'número dos' de Na Ntan, Mamadou Touré, y el ministro del Interior, Botché Candé.

Más tarde, el diputado de la Asamblea Nacional Dionisio Pereira --quien fuera secretario de Estado de Juventud y Deporte durante el Gobierno de Aristides Gomes-- ha indicado en su perfil de Facebook que los golpistas han ordenado la detención de "todos los líderes involucrados en la campaña" electoral del candidato electo Fernando Dias da Costa, principal rival de Embaló.

Asimismo, en otro mensaje publicado en la citada red social, Pereira ha asegurado que el principal opositor del país, Domingos Simoes Pereira, ha sido detenido junto con otro compañero de su partido y llevado a la Segunda Comisaría de Policía de Bissau.

El comunicado de N'Tchama ha llegado después de que varios vídeos publicados en redes sociales mostraran tiroteos en la capital, Bissau, mientras que el diario guineano 'O Democrata' había indicado que se habían realizado disparos en los alrededores del Palacio de la República y la sede de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

Según las informaciones del citado diario, el centro de la capital se encuentra completamente desierto y bajo control de las fuerzas de seguridad a raíz de la asonada, que ha llegado en la víspera del anuncio de los resultados de las elecciones y después de que tanto el mandatario como Dias da Costa hayan reivindicado durante las últimas horas su victoria en los comicios.

La votación, celebrada el domingo, tuvo lugar en calma y ante la ausencia de Simoes Pereira, cuya candidatura fue descartada por las autoridades, lo que llevó a su partido, el influyente Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC-CV), a expresar su apoyo a Dias para intentar sacar a Embaló del cargo.

El propio Simoes Pereira había puesto en duda la denuncia del presidente sobre una asonada y afirmó en declaraciones a 'Jeune Afrique' que las informaciones apuntan a que un grupo de militares intentó irrumpir en la sede de la CNE "para forzar a su presidente a leer unos resultados que dan por vencedor a Embaló", al tiempo que insistió en que Dias "fue el vencedor en primera vuelta".

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Guinea Bissau denunció un intento de golpe por parte de generales y otros altos mandos a pocas semanas de las elecciones del 23 de noviembre, entre denuncias opositoras contra Embaló por sobrepasar el límite de cinco años desde que accedió al cargo en febrero de 2020.

Embaló tomó posesión el 27 de febrero de 2020 tras imponerse en la segunda vuelta a Simoes Pereira, candidato entonces del PAIGC-CV, un partido que había liderado hasta entonces el país desde su independencia de Portugal en 1974. Desde entonces, el presidente ha denunciado dos intentonas --antes de la actual-- en febrero de 2022 y en diciembre de 2023.