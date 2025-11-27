Incendio mortal en Hong Kong: negligencia y milenarios andamios de bambú

La negligencia originó el fuego y dos elementos tan hongkoneses como la altísima densidad demográfica y los andamios de bambú lo aceleraron. Los bomberos y equipos de emergencia seguían batallando este mediodía contra el fuego que el miércoles se extendió a siete de los ocho edificios de un complejo de viviendas en los suburbios de la excolonia. Los vecinos juntan tanto dolor como estupor porque disfruta la capital financiera asiática de un envidiable historial de seguridad gracias a sus estrictas leyes sobre construcción. Para encontrar un drama similar hay que remontarse a los 176 muertos en un almacén incendiado en 1948.

Las imágenes muestran que el fuego trepó sin freno a través de los andamios de bambú por las fachadas y se extendió entre los edificios gracias a las redes verdes de seguridad. Es probable que esta tragedia selle el ataúd de los andamios de bambú, tan ubicuos en las calles hongkonesas como chocantes en esa moderna jungla de cemento y cristal, ya sea en los rascacielos más estilizados o en las boutiques más elitistas del distrito Central. En la China continental, que durante décadas envidió el desarrollo hongkonés, muchos internautas se preguntaban hoy por qué siguen vigentes cuando en el resto del país, incluso en las provincias rurales más atrasadas, están prohibidas.

Es una tradición que se remonta a la dinastía Han, más de 2.000 años atrás, y con la que se han levantado edificios tan icónicos de la excolonia como la sede del banco HSBC, diseñado por Norman Foster. La legislación es meticulosa, desde el grosor mínimo a la distancia entre las cañas. Es flexible, barato y sostenible, pero en los últimos años se había recordado que también es inflamable, especialmente en estaciones secas, y se deteriora con el tiempo. Los expertos señalan que la superficie ocupa buena parte de su masa total y, cuando están envueltos en plástico, se forma un efecto de chimenea ventilada por la que las llamas viajan a toda velocidad.

Patrimonio cultural

Así que, por más que muchos hongkoneses lo consideren un patrimonio cultural, el Gobierno había empezado un relevo que muy probablemente se acelerará. La Oficina de Desarrollo de Hong Kong había anunciado recientemente que la mitad de proyectos públicos que se construyan este año deberán servirse de andamios metálicos, más seguros y acordes con las técnicas de construcción del mundo desarrollado.

Además del bambú, a la destrucción también contribuyó la alta densidad poblacional. En el distrito Tai Po, cercana a la frontera continental, no es menor que en el resto de la excolonia. El complejo de viviendas Wang Fuk Court es una colmena de ocho torres de 31 pisos con casi 2.000 apartamentos que alojaban a 4.600 personas. La escasa distancia entre las fachadas facilitó que las llamas pasaran de un edificio a otro a través de las redes de protección de plástico en un día ventoso.

Bambú y densidad poblacional de lado, las autoridades han apuntado hoy a la negligencia criminal de la compañía encargada de las tareas de renovación del complejo. “Tenemos razones para pensar que la compañía responsable fue gravemente negligente, lo que provocó el accidente y facilitó que el fuego se expandiera rápidamente, causando múltiples víctimas”, ha afirmado el jueves Eileen Chung, superintendente policial.

Tres ejecutivos detenidos

Tres personas de la compañía, dos directores y un asesor ingeniero, ya han sido detenidas en el curso de la investigación penal. Están acusadas de utilizar materiales prohibidos en las redes que recubrían las fachadas y de sellar las ventanas con poliestireno. Las sospechas han quedado apuntaladas tras descubrirse ese material en los ascensores y ventanas del único bloque que se salvó de las llamas. El poliestireno, prohibido por su alta inflamabilidad, habría acelerado el contagio del fuego por las fachadas, los pasillos y, finalmente, las viviendas. La policía ha registrado la sede de la empresa y se ha incautado de cajas de documentos, según la prensa local.

Muchos hongkoneses denunciaban el jueves en las redes sociales tanto los materiales baratos e ilegales como la dejadez de sus obreros. Un video viralizado muestra a una cuadrilla fumando descuidadamente sobre los andamios del complejo arruinado. El presidente chino, Xi Jinping, ha ordenado a las autoridades hongkoneses todos sus esfuerzos para extinguir el fuego y reducir los daños.

