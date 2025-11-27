Francia
Macron anuncia un servicio militar voluntario para jóvenes entre 18 y 19 años
Durará 10 meses y los integrantes solo participarán en misiones en territorio nacional
EFE
París
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves la creación de un servicio militar voluntario de 10 meses a partir del próximo verano para jóvenes entre 18 y 19 años que solo servirán en misiones en el territorio nacional.
En un primer momento se incorporarán al servicio militar voluntario tres mil jóvenes, que deberían aumentar a diez mil en 2030 y, "en función de la amenaza", cincuenta mil en 2035, dijo el jefe del Estado francés en un discurso en el cuartel de Varces, en los Alpes franceses.
- Nuevo día de lluvias en Andalucía: Aemet anuncia un frente húmedo este día que afectará a varias provincias
- Los funcionarios de la Junta tendrán que solicitar los nuevos complementos que subirán su salario desde el 1 de enero
- La Junta alerta de una oleada de correos falsos que suplantan citas médicas del SAS
- Arranca la redacción de un proyecto clave para el cierre de la SE-40: dos años para diseñar el tramo de La Rinconada
- La Macarena ya tiene el informe jurídico y decidirá tras las elecciones si lleva a los Arquillo a los tribunales
- El frío seco llega a Andalucía: Aemet pronostica 1 y 3 grados en estas provincias durante tres días
- La trama de comisiones ilegales del PP de Almería se prolongó 10 años: viajes de lujo a Ibiza y compras de propiedades con dinero en efectivo
- Así serán los nuevos Cines Axion en Sevilla Este: 10 salas premium en el Mega Ozone Bowling