Oriente Próximo
Al menos diez muertos en ataques de Israel durante una incursión a las afueras de Damasco
El Ejército israelí ha confirmado una operación contra milicianos de la organización suní islamista Yemaa Islamiya y asegura que seis reservistas resultaron heridos
EFE
Al menos diez personas murieron y varias más resultaron heridas este viernes en una serie de ataques perpetrados por las fuerzas israelíes durante una incursión en la localidad de Beit Jinn, a las afueras de Damasco, según informó la televisión estatal siria, Al Ijbariya.
El Ejército israelí confirmó haber realizado una incursión en Beit Jinn y haber atacado a supuestos milicianos de la organización suní islamista Yemaa Islamiya, durante la que seis reservistas israelíes resultaron heridos.
"Durante la operación, varios terroristas armados abrieron fuego contra las tropas, quienes respondieron con fuego contra los terroristas y les brindaron asistencia aérea", detalló un comunicado castrense israelí, mientras la televisión estatal siria ya habla de 10 muertos.
Israel bombardeó la zona después de que un grupo de soldados suyos fuese rodeado en Beit Jinn durante la incursión y de que estallasen enfrentamientos con residentes de la localidad, según el canal, sin que por el momento se sepa en qué tipo de acciones pereció cada una de las víctimas.
Al Ijbariya aseguró que todavía quedan más personas atrapadas entre los escombros, por lo que la cifra de fallecidos podría aumentar.
Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó en un comunicado que dos patrullas israelíes ingresaron a las afueras del pueblo en medio de ataques para llevar a cabo una campaña de arrestos, lo que provocó choques con jóvenes locales que trataron de frenar su entrada en el área.
Tras la caída del régimen de Bachar al Asad hace un año, Israel envió tropas a la zona desmilitarizada de los Altos del Golán y al lado sirio del monte Hermón, donde todavía mantiene posiciones que considera esenciales para su seguridad y para la "defensa" de la minoría drusa siria.
El Estado judío bombardea de tanto en tanto el territorio sirio, como hizo este verano en repetidas ocasiones cuando decidió intervenir en favor de los drusos durante enfrentamientos internos en el sur de Siria.
Sin embargo, en los últimos meses se han producido sobre todo incursiones terrestres en las provincias fronterizas y, a veces, tan al norte como las afueras de Damasco.
