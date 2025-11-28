Kaja Kallas presenta en Barcelona el Nuevo Pacto por el Mediterráneo de la UE

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, y la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, han presentado este viernes en Barcelona el Nuevo Pacto por el Mediterráneo, una iniciativa de la Unión Europea (UE) para fortalecer su relación con los países del sur de la región. El anuncio se ha hecho durante el X Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo, que conmemora el 30º aniversario del Proceso de Barcelona, que en 1995 impulsó la cooperación política, económica y social entre la UE y los países de la cuenca sur y este del Mediterráneo.

Kallas ha destacado que la UE y sus socios mediterráneos han lanzado "una nueva agenda para el Mediterráneo", con el objetivo de establecer bases más sólidas para el futuro. La Comisión Europea ha propuesto inversiones adicionales en miles de millones de euros tras el próximo presupuesto a largo plazo, y el pacto se concreta en más de un centenar de iniciativas que incluyen desde redes 5G y centros de datos hasta proyectos de seguridad energética, infraestructuras y conectividad. "El objetivo es poner a las personas en el centro de la cooperación", ha afirmado Kallas.

La vicepresidenta ha subrayado que expandir las oportunidades para los jóvenes, mediante educación y empleo, es esencial para evitar que se vean obligados a migrar por falta de alternativas. Además, ha alertado sobre los riesgos compartidos en seguridad, mencionando las flotas fantasma rusas como una amenaza ambiental y estratégica. Ha recalcado la necesidad de una cooperación más estrecha a través de misiones civiles y militares de la UE, mayor intercambio de información y proyectos conjuntos para la preparación ante desastres, como la creación de sistemas de alerta temprana basados en inteligencia artificial.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (7i), durante la reunión ministerial del Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM), a 28 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Este encuentro se convoca con la intención de reforzar el diálogo euro-árabe, particularmente en torno a la situación en Oriente Medio. / David Zorrakino / Europa Press

Foro en Barcelona

El acuerdo, presentado inicialmente en octubre por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es fruto de un diálogo iniciado hace un año con los países del sur, desde el norte de África hasta Oriente Próximo. El foro de Barcelona ha servido para respaldar políticamente el pacto antes de su desarrollo operativo.

El foro, que reúne a representantes de los 43 Estados miembros de la Unión por el Mediterráneo, es copresidido por Kallas, el viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, y el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares. También participa Nasser Kamel, secretario general de la Unión por el Mediterráneo.

Šuica ha calificado el evento de "histórico" y ha destacado que el pacto representa una asociación basada en "copropiedad y responsabilidad conjunta". Ha recordado que, desde 1995, la región ha experimentado transformaciones significativas, con nuevos desafíos geopolíticos, pero también oportunidades para una cooperación más profunda. En este contexto, el pacto complementa y refuerza los acuerdos existentes, poniendo al Mediterráneo en el centro de la acción exterior de la UE.

Tres pilares

El Nuevo Pacto por el Mediterráneo se estructura en tres pilares principales. El primero se enfoca en los ciudadanos, promoviendo la educación, el empleo y la movilidad, con iniciativas como el refuerzo del programa Erasmus y la creación de una Universidad Mediterránea. El segundo pilar busca fortalecer las economías con proyectos de energías renovables transmediterráneas, nuevas infraestructuras y cooperación en inteligencia artificial y protección de ecosistemas. El tercer pilar aborda la seguridad, con una cooperación más estrecha frente al terrorismo, el crimen organizado y la gestión de la migración irregular. En este sentido, el pacto propone mejorar el control de fronteras y combatir las redes de tráfico de personas, al mismo tiempo que abre vías para una migración laboral legal.

Šuica ha subrayado que el acuerdo no es solo una declaración política, sino una "elección estratégica". Ha avanzado que, tras el respaldo ministerial en Barcelona, el plan se traducirá en un programa de acción con iniciativas concretas, que se presentará a principios de 2026.

