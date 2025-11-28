Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trump anuncia la muerte de una agente de la Guardia Nacional atacada en Washington

La agente fallecida ha sido identificada como Sarah Beckstrom, de 20 años

Agentes de seguridad en Washington tras el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional.

Agentes de seguridad en Washington tras el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional. / Europa Press

EFE

MIAMI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la muerte de uno de los dos agentes de la Guardia Nacional atacados en un tiroteo el miércoles en Washington, DC., a la que identificó como Sarah Beckstrom, de 20 años.

